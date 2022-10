Mandelmilch in nur wenigen Minuten genießen.

So macht ihr eure Mandelmilch im Nu selber

von Rike Andresen Wer gerne Mandelmilch trinkt, gerade aber keine zur Hand hat, kann sie mit diesem schnellen Rezept ganz einfach selbst herstellen.

Mandelmilch überteuert im Supermarkt kaufen, war gestern! Denn mit diesem Blitz-Rezept können wir im Handumdrehen unsere eigene Mandelmilch fertigen!

Schnell und einfach: So leicht könnt ihr eure eigene Mandelmilch machen

Das herkömmliche Rezept, um Mandelmilch herzustellen, dauert vielen von uns einfach zu lang. Schließlich müssen die Mandeln vor der Verarbeitung für mehrere Stunden in Wasser eingelegt werden. Das benötigt Zeit, die wir oft nicht haben! Daher haben wir uns nach einer Alternative umgeschaut – und sind fündig geworden! Im Video zeigen wir euch das schnelle und einfache Rezept, durch das ihr in nur wenigen Minuten eure geliebte Mandelmilch in den Händen haltet.

Verwendete Quellen: ultimateguthealing