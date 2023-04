So gelingt dir das perfekte Eier-Sandwich in nur 30 Sekunden

Ein leckeres, heißes Eier-Sandwich, das in nur 30 Sekunden fertig ist: Im Video seht ihr, mit welchem Trick ihr ab sofort morgens viel Zeit sparen könnt!

Ein heißes Frühstück in 30 Sekunden? Das ist garantiert wieder so ein Mikrowellen-Trick, oder?

Nein, überhaupt nicht! Hier geht es um ein leckeres, knuspriges, frisch gebratenes Sandwich mit Ei - perfekt und auf den Punkt, als hätte es ein professioneller Frühstücks-Buffet-Koch für euch zubereitet. Gerade, wenn ihr morgens wenig Zeit habt, ist dieser Trick echt ein Lebensretter!

Okay, morgens ist es bei mir tatsächlich manchmal etwas hektisch - aber da habe ich erst recht keine Zeit mir ein Sandwich zu braten.

Doch, das ist sogar noch schneller als ein schnöder Toast - und schmeckt viel, viel besser!

Hm. Kann ich mir nicht vorstellen. Wo kommt denn das jetzt her?

Das Video macht derzeit auf Twitter die Runde, wo der User @Grasshopper2049 einen Clip geteilt hat, der zeigt, wie es geht. Inzwischen ist das Netz begeistert - und hat einen regelrechten Kult um das Turbo-Sandwich gestartet.

Okay. Was brauche ich denn dafür?

Die Zutatenliste ist sehr, sehr übersichtlich:

2 Scheiben Toast

1 Ei

Moment mal - ich habe mir das Video angeguckt - das ist doch beschleunigt! Das mit den 30 Sekunden ist eine glatte Lüge!

Nein, das stimmt trotzdem! Also, ja: Das Twitter-Video ist schneller gedreht, aber das ist ja auch Twitter, da muss man etwas schneller zum Punkt kommen. Aber wir haben das mal in der BRIGITTE-Küche ausprobiert, und es funktioniert tatsächlich in 30 Sekunden. Wichtig ist nur, dass die Pfanne schon heiß ist - aber die kann man ja beim Kaffeekochen schon mal gut vorwärmen.

Das sieht tatsächlich lecker aus. Kann ich das noch ausbauen?

Klar! An dem Punkt, bevor das Sandwich in der Pfanne zusammengeklappt wird, könnt ihr natürlich noch ein paar Extras hinzufügen. Eine Scheibe Käse, eine Tomate, Gurken, eine Salamischeibe - wonach auch immer euch der Sinn steht! Dann dauert das Sandwich eventuell 40 Sekunden statt 30, aber das ist die Sache wert. Probiert es einfach selbst aus!