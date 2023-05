Ob nun als alkoholische Variante mit vier oder nüchterne mit drei Zutaten: Diese Zitronencreme ist sicherlich ein Highlight für jeden Besuch oder Filmabend auf dem Sofa.

Zugegeben: Auf den ersten Blick wirkt das leckere Dessert wie ein fluffiges Vanilleeis – und auch das lieben wir natürlich bei wärmeren Temperaturen. Der Vorteil der selbsthergestellten Zitronencreme ist allerdings, dass sie sehr viel schneller fertig ist, als das bei einem Eis möglich wäre. Außerdem ist sie nicht nur süß, sondern zugleich sauer und wunderbar erfrischend – und schmilzt im Mund wortwörtlich wie Sahne, denn auch das ist einer ihrer Bestandteile. Wir erklären dir, wie du die schnelle Creme herstellst und wie du sie möglicherweise noch verfeinern kannst.

Was du für die Zitronencreme brauchst

Zutaten:

1 Bio-Zitrone (Saft und Schale)

220 ml Schlagsahne

250 g Naturjoghurt

Honig (nach Geschmack)

Limoncello

Wenige Schritte bis zur Creme

Schale von der Zitrone abreiben und dann auspressen. Tipp: Einen Teil der Schale zum Garnieren aufbewahren. Sahne mit Zitronensaft und dem Großteil der Schale aufschlagen. Joghurt, Honig und Limoncello (nach Bedarf) hinzufügen. Mit Zitronenschale garnieren.

Wie du das Dessert noch schmackhafter machen kannst

Diese sehr einfache Form der Zitronencreme kannst du in wenigen Minuten herstellen. So lange du die Zutaten im Kühlschrank hast, steht auch für spontane Besucher:innen ein Dessert parat. Du kannst es aber ebenso gut mit kleinen Griffen aufpeppen. Beispielsweise mit einigen Zartbitter- oder Vollmilchschokoladen-Raspeln in der Creme oder frischen Himbeeren oder kleingeschnittenen Erdbeeren, die du in die Creme gibst. Anstelle von Limoncello könnte etwas Baileys oder Likör 43 verwendet werden – und anstatt der Zitrone kannst du beispielsweise eine Orangencreme aus dem Dessert machen. Du siehst: Geringe Abwandlungen können dieses einfache Dessert schnell zu etwas ganz anderem machen oder es noch aufregender wirken lassen. Viel Spaß beim Probieren und Verlieben in die leckere Erfrischung!