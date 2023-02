von Vivien Windel In der dunklen und kalten Jahreszeit muss es einfach Schokolade sein! Kolumnistin Vivi verrät ihr ultimatives Blitzrezept für Schoko-Muffins ganz ohne Mehl.

Der Januar ist überstanden, jetzt geht es noch darum, den Februar mit Wolldecke, Wollsocken und Wollpulli ausgestattet hinter uns zu bringen. Ich weiß, es gibt Leute, die lieben den Winter – Spoiler: ich bin keine davon. Ich habe das Gefühl, ich beklage mich in jeder Ausgabe meiner Kolumne darüber, wie schrecklich ich diese kalte, düstere Jahreszeit finde, aber ich kann es auch nicht lassen. Jedes Mal, wenn ich über die Monate Januar und Februar nachdenke, fällt mir nichts Besonderes dazu ein. Na gut, ich habe im Januar Geburtstag, aber das ist auch schon alles, worauf ich mich freue. Dann gilt nur noch ein Motto: durchstehen und hoffen, dass bald der Frühling da ist.

Aber genug der Jammerei! Worum es heute gehen soll, ist Schokolade. Schokolade in Kombination mit Butter, Zucker und Mandeln. Denn wenn etwas meine Laune heben kann, dann ist es leckeres Gebäck. Und diese Blitz-Muffins, die ich euch gleich vorstelle, sind einfach der Inbegriff von saftig-matschiger Schokokuchen-Konsistenz. In Muffinform finde ich es noch besser, weil sie dann so schön handlich sind. Stellt also eure Muffinförmchen bereit, holt die Rührschüsseln raus und lasst uns backen!

Blitzrezept für die besten Schoko-Muffins der Welt

Zutaten für 12-14 Stück

200 Gramm Zartbitterschokolade (mit 70 % Kakaoanteil)

200 Gramm Butter

100 Gramm Kokosblütenzucker (alternativ brauner Zucker)

200 Gramm Mandeln (gemahlen)

½ Päckchen Backpulver

1 Päckchen Vanillezucker

1 Prise Salz

4 Eier

Zubereitung

Backofen auf 160 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Schokolade in Stücke brechen und zusammen mit der Butter in einem Topf bei leichter Hitze schmelzen und anschließend kurz abkühlen lassen. Zucker, Mandeln, Backpulver, Vanillezucker und Salz in eine Rührschüssel geben und vermengen. Dann das Schoko-Butter-Gemisch sowie die Eier unterrühren. Wenn der Teig sehr flüssig ist, eventuell noch 2 bis 3 EL Mandeln unterrühren. Ein Muffinblech mit Muffinförmchen auskleiden und jede Form zu etwa 2/3 mit Schokoladenteig füllen. Schoko-Muffins im vorgeheizten Backofen etwa 25-30 Minuten backen. Muffins vollständig abkühlen lassen. Nach dem Abkühlen sollten die Muffins innen noch etwas klebrig sein.

Vivis Top-Tipp

Wer es noch schokoladiger mag, kann zusätzlich zwei Esslöffel Schoko-Drops in den Teig geben. Ebenfalls lecker sind Karamell-Fudge-Stücke. Wenn ihr es nicht ganz so eilig habt, könnt ihr die abgekühlten Schoko-Muffins anschließend mit geschmolzener Kuvertüre, Puderzucker oder einem Frischkäsefrosting verzieren.