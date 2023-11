Kartoffeln gründlich abspülen, trocknen, vierteln und in kochendem Salzwasser 10 Minuten bissfest kochen. Inzwischen Petersilie und Schnittlauch abspülen und trocken schütteln. Petersilie von den Stielen zupfen und die Blätter fein schneiden. Schnittlauch in feine Ringe schneiden. Zwiebel in feine Streifen schneiden.