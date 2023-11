Alle Chicorée putzen, falls nötig abspülen, und längs halbieren. Zwiebel und Knoblauch fein würfeln. Aprikosen ebenfalls fein würfeln. 2 EL Öl in einer Pfanne erhitzen. Chicoréehälften mit der Schnittfläche nach unten in die Pfanne legen und bei großer Hitze etwa 3–4 Minuten braun anbraten.

Walnüsse in einer Pfanne ohne Öl rösten, herausnehmen, grob hacken und leicht salzen. Schweinefilet trocken tupfen, die Silberhaut abschneiden. Das Filet in etwa 3 cm dicke Scheiben scheiden. Restliches Öl (1 EL) in einer Pfanne erhitzen. Filetscheiben mit Salz würzen, in die Pfanne legen und bei mittlerer bis großer Hitze etwa 3–4 Minuten anbraten. Wenden und etwa 3 weitere Minuten braten.