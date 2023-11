Cranberrys in einem kleinen Topf mit ca. 75 ml Wasser und 15 g Puderzucker aufkochen, 5 Minuten einkochen lassen und beiseitestellen. Mascarpone, Quark, Schlagsahne, 15 g Puderzucker und Zitronensaft in der Küchenmaschine oder mit einem Handrührgerät ca. 3 Minuten cremig aufschlagen. Mascarpone-Creme in einen Einmalspritzbeutel füllen, eine 1 cm große Öffnung abschneiden, Creme in die Gläser spritzen, Cranberrys darübergeben und mit Granola bestreut servieren.