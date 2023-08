Zucchini sind nicht nur unglaublich gesund, es gibt auch viele unterschiedliche Möglichkeiten, sie zuzubereiten. Wir verraten dir das vermutlich leckerste Rezept des Spätsommers.

Schnell in der Zubereitung und gleichzeitig voller Vitamine und Nährstoffe? Was im ersten Moment schwierig klingt, kann ganz einfach und unglaublich lecker sein. Aus nur wenigen Zutaten und in kürzester Zeit kannst du Zucchini mit einer vegetarischen Füllung zaubern.

Laut Chefkoch: Das vermutlich beste Zucchini-Rezept

Neugierig geworden? Die gute Nachricht ist, dass du die benötigten Lebensmittel wirklich in jedem Supermarkt findest. Was genau das ist und welchen Geheimtipp es gibt, verraten wir dir im Video.

Verwendete Quelle: chefkoch.de