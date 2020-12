Leckeres zum Fest!

Weihnachtsdessert – welches darf es sein?

Lebkuchen, Spekulatius, Zimt und Marzipan dürfen bekanntlich zur Weihnachtszeit nicht fehlen. Aber auch an den Festtagen selbst wollen wir auf süße Köstlichkeiten nicht verzichten – oder könnt ihr euch ein Weihnachtsmenü ohne Dessert vorstellen? Für uns gehören Weihnachtsdesserts genauso zum Fest wie der Weihnachtsbaum. Nach einem opulenten Menü darf es aber auch gern ein leichtes weihnachtliches Dessert sein, das sich mithilfe eines Rezeptes einfach zubereiten lässt. Unsere Favoriten? Tiramisu, Panna cotta und Mousse au chocolat! Oder wie wäre es mit einem Rezept für Parfait oder einem frischen Obstsalat mit Kardamom als Nachtisch? Eine Portion davon hat verhältnismäßig wenige Kalorien (kcal.), ist in wenigen Minuten (min.) gemacht und kann so ohne Reue vernascht werden. Wer Obst mag, wird auch unser Himbeer-Litschi-Kompott mit weißer Schokoladensoße lieben, das mit der Kombi aus Kompott und Soße zum Höhepunkt eines jeden Weihnachtsessens wird.

Weihnachtsdesserts: Gut vorbereitet – schnell serviert

Wichtig für ein Weihnachtsdessert: Es muss sich gut vorbereiten lassen. Denn wer hat schon Lust, sich während des Weihnachtsessens die ganze Zeit Gedanken über das Dessert zu machen? Rezepte für Desserts im Glas sind daher ideal, weil sie sich bequem auch schon am Tag zuvor in kleinen Portionen vorbereiten lassen. Im Kühlschrank halten sie es dann gut bis zum Weihnachtsessen aus – und ihr könnt euch in der Küche ganz auf Gänsebraten und Co. konzentrieren. Unsere Favoriten: der Schoko-Nuss-Pudding im Weckglas und das Schoko-Mokka-Vanille-Flammeri mit Amarena.

Ebenfalls gut in wenigen Min. vorzubereiten und eine wirklich leckere Alternative zu klassischen Weihnachtsdesserts: Weihnachtskuchen. Backen, abkühlen lassen und nach dem Festessen euren staunenden Gästen servieren. Eine Ausnahme ist unser Bretonischer Kuchen mit Backobstsoße: Der schmeckt am besten, wenn der Kuchen noch lauwarm ist. Ebenfalls ein Geling-Garant: Schokoladen-Zimt-Törtchen mit Passionsfrüchten und Mandarinen. Das kleine Törtchen wird mit der fruchtigen Creme zum absoluten Highlight des Weihnachtsessens!

Weihnachtsdesserts sind das i-Tüpfelchen des Menüs

Solltet ihr aber zu den Köchen gehören, die ihrem Festtagsmenü mit dem Dessert die Krone aufsetzen und noch einmal richtig auftrumpfen wollen, dann ist der Wow-Effekt natürlich deutlich wichtiger als die schnelle Vorbereitung. Bratäpfel mit Mandel-Shortbread-Füllung sind so ein Beispiel für ein Dessert, das auf den Punkt zubereitet wird. Am besten schiebt ihr den Bratapfel in den Ofen, während ihr den Weihnachtsbraten esst. Ihr dürft nur über all dem Schlemmen nicht die Zeit vergessen, denn der Bratapfel ist in wenigen Min. fertig!

Darum sind Weihnachtsdesserts der krönende Abschluss zu Weihnachten

Wir zeigen euch die besten Weihnachtsdesserts aus der BRIGITTE-Küche und helfen euch dabei, eure Liebsten zum Fest zu verwöhnen. Bei so vielen leckeren Rezepten ist doch garantiert auch euer Lieblingsdessert dabei. Für jedes Rezept seht ihr sofort, wieviele kcal ihr für eine Portion berechnen solltet und wie viel Zeit in Min. zur Vorbereitung nötig ist. Einfacher geht es nicht – probiert euer liebstes weihnachtliches Rezept doch sofort aus!

Guten Appetit!