Lecker, schnell gemacht und hübsch anzusehen

Dessert im Glas – darf's was Süßes sein?

Ihr habt gerade ein herzhaftes Hauptgericht genossen und dann kommt er, der Heißhunger auf etwas richtig Süßes! Also muss schnell ein leckeres Dessert her. Egal ob Joghurtcreme mit Karamellsauce, Cheesecake mit Oreo-Keksen oder Nachtische in Form von kleinen Küchlein – ein Dessert im Glas geht immer und so einer verlockenden Versuchung kann keiner widerstehen!

Ein Dessert im Glas zubereiten

Nachtische kann man wunderbar in Dessertgläsern anrichten: Sie sind leicht vorzubereiten und lassen sich außerdem perfekt portionieren. So ist auch definitiv für jeden Gast genügend Nachtisch da! Und natürlich ist so ein Dessert im Glas auch einfach wunderschön anzusehen: Die einzelnen Schichten kommen so wunderbar zur Geltung.

Dabei machen sich kontrastreiche Zutaten im Nachtisch besonders gut: So wirken abwechselnde Schichten mit Joghurtcreme und knalligem Erdbeerpüree besonders verführerisch. Mit einer zusätzlichen Soße ist dann das Kunstwerk perfekt! Auch kleine Tartes oder Cupcakes machen sich richtig hübsch in Gläsern und können anschließend mit allerlei Köstlichkeiten verziert werden. Ob Eierlikör, Saucen, Sirup, Streusel oder eine Ganache darauf kommt – alle Schleckermäuler werden es lieben!

Nachtisch im Glas backen

Einige Nachspeisen, wie zum Beispiel kleine Küchlein, können auch gleich in feuerfesten Portionsförmchen gebacken werden. Gerade für Partys und Buffets lassen sich einfache Grundrezepte für Kuchen nutzen, um damit Dessertgläser zu füllen und anschließend darin zu backen. Wichtig: In diesem Fall müssen die Förmchen oder Einmachgläser ausdrücklich als feuerfest gekennzeichnet sein, damit sie der Hitze im Ofen standhalten.

Außerdem müsst ihr bedenken, dass sich die Backzeit der normalen Grundrezepte verringert, wenn der Kuchen in einer kleineren Form gebacken wird. Einfacher wird es, wenn man direkt Rezepte für Cupcakes oder Kleingebäck nutzt: Dann lässt sich die Backzeit auch besser kalkulieren. Danach noch eine cremige Karamellsauce drüber laufen lassen und schon habt ihr den perfekten Nachtisch!

Dessert im Glas – optimal für Gartenpartys und Buffets

Viele Dessertgläser besitzen auch einen passenden Deckel, sodass Joghurtcreme & Co. als Nachspeise optimal für den Transport abgedeckt sind. So kann der kleine Nachtisch nicht nur einfach zum Buffet transportiert werden, er ist auch bei der Gartenparty bestens vor Insekten geschützt. Und nicht zuletzt sind Nachtische in Form von köstlichem Kleingebäck oder leckerer Joghurtcreme auch ein tolles Gastgeschenk. Denn über so ein liebevoll zubereitetes Dessert als Mitbringsel freut sich schließlich jeder!

Egal ob Kleingebäck, Mousse au Chocolat mit Himbeeren oder Joghurtcreme mit Rhabarberkompott – hier werden Naschkatzen fündig! Probiert euch durch unsere leckeren Rezepte für Dessert im Glas und findet euren neuen Lieblingsnachtisch.