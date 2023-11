Banane schälen und klein schneiden. Drachenfrüchte halbieren. Die Hälfte des pinken Fruchtfleisches auslösen, mit Bananenstücken, Quark und Zucker mit dem Stabmixer pürieren. Aus den restlichen Drachenfruchthälften kleine Kugeln ausstechen. Kiwi schälen und in Scheiben schneiden.

Birnen abspülen, trocken tupfen, schälen und mit einer Vierkantreibe (ums Kerngehäuße) fein raspeln. Eier, Milch, Mehl, Salz und Birnenraspel in einem hohen Gefäß mit einem Stabmixer zu einem glatten Teig mixen. Etwas Butter in einer beschichteten Pfanne (24 cm Ø) bei mittlerer Hitze schmelzen. Eine Kelle Teig in die Pfanne geben und schwenken, um den Teig gleichmäßig zu verteilen. Bei mittlerer Hitze 1–2 Minuten backen. Sobald der Teig Blasen wirft, wenden und weitere 1–2 Minuten backen. Aus restlichem Teig und Butter 3 weitere Pfannkuchen backen.