Lust auf Schokolade, aber du hast du nur den Schokoaufstrich für Brot zu Hause? Kein Problem – diesen unglaublich leckeren Schokokuchen kannst du ganz einfach und mit wenigen Zutaten in nur fünf Minuten nachzaubern. Das Rezept erfährst du im Video.

Schokoladiger geht es kaum noch: Der Nutella-Schokokuchen gelingt ratzfatz und braucht dabei nur wenige Zutaten. Und das ist gut so: Denn manchmal braucht man einfach mal eine kleine süße Auszeit.

Blitzschneller Schokotraum: Nutella-Tassenkuchen

In genau solchen Momenten ist dieses leckere Tassenkuchen-Rezept genau das Richtige. Denn eine warme, nach Schokolade duftende, Tasse in der Hand zu halten, heilt Kummer und Sorgen. Im Video erfährst du, wie dir der Tassenkuchen am besten gelingt und was du neben dem Schokoaufstrich noch dafür brauchst. Lass es dir schmecken!