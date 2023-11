Soba-Nudeln nach Packungsanweisung zubereiten. Ingwer und Knoblauch fein würfeln. Brokkoli und Spinat abspülen, trocken tupfen. Fürs Sesam-Ingwer-Dressing Sesamöl, Olivenöl, Sojasoße, Reisweinessig, Zucker, Ingwer und Knoblauch verrühren. Restliches Rapsöl (1 EL) in einer Pfanne erhitzen und den Brokkoli 4-5 Minuten braten. Edamame und Baby-Spinat zugeben, kurz mitdünsten. Soba-Nudeln mit dem Dressing, Sesam und dem Gemüse in der Pfanne mischen und in Schalen anrichten. Entenbrust in Scheiben schneiden und auf den Soba-Nudeln servieren.