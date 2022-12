von Vivien Windel Ihr seid noch auf der Suche nach einem besonderen Weihnachtsgeschenk für eure Liebsten? Wie wär’s mit etwas Selbstgemachtem aus eurer Küche? Kolumnistin Vivi liefert leckere Ideen.

Hach, ist das nicht schön? Viele Teile Deutschlands sind von einer weißen Schneedecke bedeckt, langsam wird’s so richtig gemütlich und die Besinnlichkeit könnte einsetzen. Wenn da nicht noch die fehlenden Geschenke für Partner:in, Oma, Opa, Mama und Papa oder die Geschwister wären, um die man sich mal wieder ein Ticken zu spät gekümmert hat. Jedes Jahr ist es dasselbe: Entweder man hatte einfach zu lange keine Idee oder schlicht keine Zeit, um das passende Präsent zu besorgen. Egal, was bei euch schiefgelaufen ist, hier kommen ein paar schnelle und leckere Geschenkideen, die ihr in eurer Küche selbst machen könnt.

Essbare Weihnachtsgeschenke zum Selbermachen: 10 Ideen

Bei essbaren Präsenten würde ich euch im Vorfeld empfehlen, immer darüber nachzudenken, was die zu beschenkende Person gern mag. Ist sie:er eher ein süßer Typ, soll es etwas Herzhaftes sein oder vielleicht beschenkt ihr einen echten Kochprofi und dieser würde sich über ausgefallene Kräuter- oder Würzmischungen freuen? Ich habe definitiv ausreichend Geschenkideen für euch gesammelt – da sollte für jede:n etwas dabei sein.

1. Selbst gemachtes Gebäck

Leckeres Weihnachtsgebäck ist doch quasi bei jeder und jedem beliebt. Ob kleine selbst gebackene Weihnachtsplätzchen, besondere Weihnachtskuchen, ein leckerer Butterstollen oder das knusprige Sauerteigbrot – damit liegt ihr nie daneben.

2. Schoko-Früchte und gebrannte Mandeln

Etwas Weihnachtsmarkt-Feeling könnt ihr mit Früchten im Schokomantel oder herrlich zuckrigen gebrannten Mandeln verschenken. Die sind nicht nur superschnell gemacht, sondern auch superköstlich.

3. Pralinen

Gekaufte Pralinenschachteln sind wirklich ein wenig abgedroschen, aber wenn du Pralinen selber machen willst, wird das hingegen sicher ein richtiger Hit unter dem Weihnachtsbaum. Dabei kann man gezielt auf die Geschmacksvorlieben der:des Beschenkten eingehen und löst bestimmt große Freude aus.

4. Selbst gemachte Schokolade

Wer keine Lust auf selbst gemachte Pralinen hat, kann es sich etwas einfacher machen und individuelle Schokolade herstellen. Dafür schmilzt man einfach mehrere Schokoladentafeln ein, legt ein Backblech oder ein großes Brett mit Backpapier aus und gießt anschließend die geschmolzene Schoki obendrauf. Dann kann man unterschiedliche Schokoladensorten mischen, mit einem Holzstab Muster hineinmalen und mit Toppings der Wahl vollenden. Probiert doch mal unsere Bruchschokolade zum Verschenken, bunte Schokoladentafeln oder diese hübschen Schokoladen-Stücke aus.

5. Likör

Für alle, die gern Alkohol verschenken, empfehle ich selbst gebrannte Liköre. Das ist Mal etwas Besonderes und Individuelles, was man sonst nirgends bekommt und ich verspreche euch, dass es gar nicht schwer ist. Hier findet ihr eine große Auswahl für Likör-Rezepte.

6. Sirup

Einfacher als Likör, aber genauso schön anzusehen, sind allerlei Sirupe. Vielleicht auch eine gute Alternative, für alle Non-Alkohol-Fans unter euren Familienmitgliedern und Freund:innen. Auch an Sirup-Rezepten mangelt es bei uns nicht. Schaut rein und lasst euch inspirieren.

7. Backmischungen

Backfans könnt ihr mit selbst zusammengestellten Backmischungen überraschen. Dafür nimmt man ein sauberes Glas oder eine Glasflasche und füllt sie mit allen trockenen und je nach Rezept passend abgewogenen Zutaten. Schichtet am besten unterschiedliche Farben (weißes Mehl, brauner Kakao etc.), dann sieht das Geschenk auch noch toll aus. Eine weitere ähnliche Idee wäre auch ein Winterliches Porridge im Glas, für alle, die lieber frühstücken als zu backen.

8. Weihnachtsmarmelade

Ein wahrer Klassiker unter den Geschenken aus der Küche ist wahrscheinlich die Marmelade. Zu Weihnachten könnt ihr eine winterliche Sorte Marmelade selber machen und schon ist auch diese Geschenkidee geeignet, um unter dem Tannenbaum zu landen.

9. Selbst gemachte Soßen oder Pesto

Wenn es lieber herzhaft sein sollte, sind selbst gemachte Soßen und Pestos eine super Wahl. Ob ihr Ketchup selber machen wollt, eine fruchtige Karamellsoße oder ein aromatisches Winter-Pesto – tobt euch aus. Hier gibt es noch mehr Pesto-Rezepte zur Auswahl.

10. Aromatisiertes Salz oder Gewürzöl

Das schmeckt nicht nur toll, es sieht auch gleich besonders aus und braucht gar keine extra Verpackung mehr: aromatisiertes Salz oder Öl, das ihr mit verschiedenen Kräutern verfeinert. Wie wärs zum Beispiel mit Chili-Öl, Rosmarin-Öl oder Bacon-Salz mit Zimt? Wie ihr Kräuteröl selber machen könnt, erfahrt ihr hier.

Vivis Top-Tipp

Bei all den Leckereien, die ihr verschenken könnt, gibt es natürlich auch die Möglichkeit einen Gutschein für kulinarische Erlebnisse zu verschenken. Zum Beispiel für Frühstück ans Bett, ein Dinner zu zweit oder für einen gemeinsamen Kochabend. Egal wie ihr euch entscheidet, ich bin mir sicher, dass alle Geschenke für sehr viel Freude sorgen werden!