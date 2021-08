Fast Good: Gesunde 5-Minuten-Rezepte für faule Tage

Gesunde Rezepte in nur 5 Minuten zubereiten

Klar, wäre es schön, jeden Tag Zeit und Muße zu haben, ein gesundes Menü zu zaubern und ausgefeilte vegetarische Gerichte mit frischen Zutaten auf den Tisch zu bringen. Es gibt aber Tage, an denen das einfach nicht geht. Da möchte man wirklich nur nach Hause kommen, alles von sich schmeißen und eine gesunde Kleinigkeit essen, ohne dafür ewig in der Küche stehen zu müssen. Für solche Tage haben wir unsere besten 5-Minuten-Rezepte für euch zusammengetragen.

So viel lecker steckt in 5 Minuten

Statt zu Tiefkühlpizza und Co. zu greifen, zaubert ihr im Handumdrehen einen Easy Peas(y) Sommersalat mit Kichererbsen oder eine fixe Asia-5-Minuten-Terrine. An ganz besonders harten Tagen dürfen es auch einfach mal schnell zubereitete Seelentröster sein. Die Schokoladenwaffeln mit Erdnussmus von ichlebegruen.de sind dann genau die richtige Wahl. Wer einen Schnellkochtopf sein eigen nennt, kann sich sogar über eine noch größere Auswahl an 5-Minuten-Rezepten freuen. Dann können an faulen Tagen auch mal ein Rote Beete-Risotto oder eine schnelle Paella auf dem Tisch stehen. Für alle Frühstücks-Fans sind das Möhren-Zimt-Müsli, das Heidelbeer-Müsli oder das Frischkäse-Omelett die absolut beste Wahl.

Alle Rezepte, die wir hier vorstellen, lassen sich mit wenig Aufwand nachkochen, sind gesund, machen satt und lassen gar nicht erst zu, dass ihr an kalorienreiche Fertigprodukte denkt. Denn in Sachen Zubereitungszeit sind diese 5-Minuten-Rezepte einfach unschlagbar.



Übrigens: Wenn ihr mal etwas mehr Zeit habt, haben wir auch noch tolle schnelle Mittags-Rezepte für euch, die sich in weniger als 15 Minuten zubereiten lassen.