Was ist Flammkuchen?

Flammkuchen, oder auch "Tarte Flambée" genannt, stammt aus dem Elsass und ist ein unterschiedlich belegter, sehr flach ausgerollter Brotteig, der bei starker Hitze knusprig gebacken wird. Der traditionelle Elsässer Flammkuchen wird mit Zwiebeln, Speck und etwas Sauerrahm belegt.

Doch nicht nur im Elsass, auch in der Pfalz und in Baden sind die Teigfladen eine Spezialität mit Tradition. Teilweise kannte man sie auch unter dem Namen "Hitzkuchen", so etwa in Württemberg, wo er mit Kartoffelpüree, Grieben und Zwiebeln belegt wird. In Franken hingegen nennt man den Flammkuchen Blootz (auch: Blaatz) und genießt ihn vorrangig als süßen Blechkuchen, zum Beispiel mit Zwetschgen getoppt.

Unterschied zwischen Flammkuchen und Pizza

Flammkuchen darf nicht mit Pizza verwechselt werden. Im Gegensatz zu Pizza kann Flammkuchen sowohl mit einem Hefeteig als auch einem einfachen Öl-Teig gebacken werden. Der Teig ruht außerdem nicht lange und wird viel dünner ausgerollt. Flammkuchen erhält zudem eine Schicht Schmand, der leicht mit Salz und Pfeffer gewürzt wird, während Pizza-Rezepte klassisch mit Tomatensoße zubereitet werden. Auch von Käse ist bei der traditionellen Tarte Flambée keine Spur.

Flammkuchenteig: So gelingt er perfekt

Flammkuchenteig ist ein einfacher Brotteig, der mit oder ohne Hefe zubereitet werden kann. Ihr habt die Wahl aus einem:

Hefeteig

einfachen Flammkuchenteig mit Öl

Instantteig aus dem Kühlregal

Mit einem Hefeteig wird euer Flammkuchen etwas luftiger und nicht ganz so kross, wohingegen alle Eiligen mit einem Öl-Teig sowohl sofort mit dem Backen loslegen können als auch einen sehr krossen Teig erhalten. Und die ganz Ungeduldigen können natürlich auch auf einen fertigen Teig aus dem Supermarkt zurückgreifen.

Egal für welchen Teig ihr euch entscheidet, ihr rollt ihn anschließend etwa 2 Millimeter dünn aus, damit er beim Backen schön kross wird.

Video-Rezept für Flammkuchen

Wie kann man Flammkuchen belegen?

Ist der Teig erstmal fertig, könnt ihr ihn nach Belieben belegen. Klassisch nach Elsässer Art oder ihr macht einen Flammkuchen mit Lachs, aber auch als vegetarischer Flammkuchen schmeckt der das krosse Gericht toll. Auch ausgefallenere Varianten passen: Wie wäre es mit einem Flammkuchen mit Pilzen, Birne und Gorgonzola, Zucchini-Blaubeer-Flammkuchen, Flammkuchen mit Ziegenkäse oder mal was richtig Deftiges als Flammkuchen mit Sauerkraut und Speck? Es gibt unzählige Flammkuchen Variationen – probiert aus, was euch schmeckt und lass euch von unseren Kreationen inspirieren.

Flammkuchen richtig backen

Gebacken wird der Flammkuchen traditionell in einem Holzkohleofen. Die hohen Temperaturen machen ihn schön knusprig und die Holzkohle verleiht besonderes Raucharoma. Aber auch zu Hause könnt ihr einen leckeren Flammkuchen im Backenofen zubereiten. Stellt euren Ofen auf die heißeste Stufe (bestenfalls 250 Grad) Ober-/Unterhitze und backt den Flammkuchen auf einem vorgeheizten Backblech auf der untersten Schiene etwa 7 bis 10 Minuten. Auch ein Pizzasteineignet sich hervorragend für einen krossen Flammkuchenteig. Heizt den Stein einfach etwa eine halbe Stunde bei 250 Grad auf und backt den Fladen 5 bis 7 Minuten aus.

Welches Mehl verwendet man für Flammkuchen?

Das perfekte Mehl für Flammkuchen ist ein herkömmliches Weizenmehl Type 405 oder ihr nehmt ein etwas gehaltvolleres Mehl Type 550.

Wie der Flammkuchen zu seinem Namen kam

Vor mehr als 200 Jahren nutzten Bauern und Bäuerinnen einen dünn ausgerollten Teigfladen, um durch ihn die Temperatur des Holzkohleofens zum Brot backen zu überprüfen. Wenn der Teig zu schnell dunkel wurde, musste der Holzkohleofen noch abkühlen und brauchten die Flammkuchen zu lange, musste nachgefeuert werden. Erst wenn die Temperatur richtig war, konnte das Brot in den Ofen. Den gebackenen Fladen strichen sie anschließend hauchdünn mit Rahm ein, gaben Speck darüber und genossen ihn in geselliger Runde. Seinen Namen hat der Flammkuchen deshalb von den Flammen, die noch loderten, wenn er in den Ofen geschoben wurde.

Kann man Flammkuchen einfrieren?

Flammkuchen schmeckt am besten ganz frisch aus dem Ofen. Durch den besonders dünnen Teig empfiehlt es sich nicht, Flammkuchen einzufrieren.