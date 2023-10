Hefe zerbröckeln und mit Zucker in dem lauwarmen Wasser auflösen. Mehl, Salz und Öl in eine Rührschüssel geben und das Hefewasser hinzugießen. Alles erst mit den Knethaken des Handrührgerätes, dann mit den Händen zu einem glatten Hefeteig verkneten. Teig zugedeckt bei Zimmertemperatur beziehungsweise an einem warmen Ort etwa 30 Minuten gehen lassen.