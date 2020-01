Fleisch einfrieren: So lange hält es wirklich in der Tiefkühltruhe

Was ist praktischer als eine große Tiefkühltruhe? Auch große Mengen an eingekauften Lebensmitteln können einfach eingefroren werden und bleiben so lange frisch, bis ihr sie braucht. Vor allem für Menschen, die auch komplette Mahlzeiten im großen Stil vorkochen und sie dann Einfrieren, sind Tiefkühltruhen ein echter Game-Changer - immerhin hat man so den Komfort einer Fertigmahlzeit und doch die gute Qualität eines selbst gekochten Essens. Allerdings vergessen viele von uns, dass auch in der Tiefkühltruhe das Haltbarkeitsdatum nicht unbegrenzt ist - und das ist vor allem bei Fleisch schnell ein Problem

Fleisch einfrieren - die wichtigsten Punkte

Wer Fleisch einfrieren möchte, sollte vor allem ein paar Grundlagen beachten. Wichtig ist natürlich vor allem, dass ihr das Fleisch so schnell wie möglich in Tiefkühlfach oder Gefriertruhe befördert; am besten direkt nach dem Einkaufen. Jeder Tag, den das Fleisch gekühlt, aber nicht gefroren ist, wird sich auch später auf Frische, Qualität und Haltbarkeit auswirken. Außerdem solltet ihr darauf achten, dass ihr die Temperatur so niedrig wie möglich einstellt - ideal ist der Bereich zwischen -20 und -40 Grad Celsius. Je kälter ihr euer Gerät einstellt, desto besser ist es für die Fleisch-Qualität.

Luft? Nein danke!

Beim Einfrieren solltet ihr auch unbedingt vermeiden, dass große Mengen von Luft mit dem Fleisch in Kontakt kommen. Falls ihr verpacktes Fleisch gekauft haben solltet, ist es am besten, wenn ihr es direkt Vakuum-Versiegelt in die Tiefkühltruhe befördert. Ansonsten solltet ihr eure Fleisch-Vorräte am besten in einen Gefrierbeutel tun, und darauf achten, dass ihr so viel Luft wie möglich aus dem Gefrierbeutel herauspresst, bevor ihr ihn verschließt. Wenn ihr häufig Lebensmittel einfriert, könnte sich auch die Anschaffung eines Gerätes lohnen, das die Luft aus eurer Gefrier-Verpackung absaugt und sie dann luftdicht verschließt.

Fleisch einfrieren - wie lange ist zu lange?

Vor allem aber dürft ihr Fleisch nicht endlos lange in eurer Tiefkühltruhe liegen lassen - denn oft beginnt es selbst im gefrorenen Zustand schon nach wenigen Wochen zu verderben. Im Video seht ihr im Überblick, wie lange sich verschiedene Sorten von Fleisch in der Tiefkühltruhe halten.