French 75: Der Cocktail, der die Französinnen im Sommer 2023 erfrischt

von Marie Mühlenberg Auf den Sommer anstoßen? Das machen die Französinnen am liebsten mit dem leckeren Cocktail-Klassiker French 75.

Lange haben wir auf den Sommer gewartet und nun möchten wir ihn in vollen Zügen genießen. Dabei lassen wir uns gerne von unseren Nachbarländern inspirieren: Welchen Cocktail trinken zum Beispiel die Französinnen an heißen Sommertagen am liebsten?

French 75: So schmeckt der Sommer in Frankreich

Die Antwort: In Frankreich liebt man es, sich mit einem gekühlten French 75 zu erfrischen und das schöne Leben zu feiern. Wie der Cocktail genau zubereitet wird und welche Zutaten du dafür benötigst, zeigen wir dir im Video.

Verwendete Quelle: millennium-bartending.de