Spargelgerichte: Von klassisch bis modern interpretiert

Endlich! Spargelgerichte, die überraschen

Spargel mit Schinken und zerlassener Butter - köstlich! Dieser Rezept-Klassiker mit Spargel geht einfach immer. Aber wir versprechen euch: Diese Spargelgerichte sind sogar noch besser. Die besten Rezept-Ideen für Spargel gibt es nämlich dort, wo der Spargel wächst: in der Gegend um Schrobenhausen, in der Pfalz, in Baden und nahe Braunschweig. Und genau da haben wir uns nach Spargelrezepten umgesehen, die den Klassiker für euch neu interpretieren. Wir sind fündig geworden!

Diese Spargelgerichte zeigen, wie vielfältig das weiße Gold ist, wenn man nicht nur an Sauce hollandaise, Spargelcremesuppe und Co. denkt, wenn es um die Stange geht. Und so verwandeln wir die Spargelzeit in eine aufregende Zeit des Experimentierens mit euch. Hier findet ihr Spargel-Rezepte für jeden Geschmack und für Spargel in jeglicher Form.