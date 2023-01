Frühstücken wie in England: Original British Crumpets mit Sirup und Früchten

von Vivien Windel Lust auf was Ausgefallenes zum Frühstück? Kolumnistin Vivi teilt ihr liebstes English-Breakfast-Rezept für locker fluffige Crumpets.

Bei English Breakfast denkt man zunächst nur an salzigen Bacon, mehlige Baked Beans, vor Fett triefende Breakfast Sausage und labbrigen Toast mit Spiegelei. So ging es mir auch, als ich das erste Mal auf "die Insel" reiste. Ich stellte mich auf keine besonders abwechslungsreiche Frühstücksauswahl ein und wurde schnell eines Besseren belehrt. Denn genauso wenig, wie wir Deutschen uns zum Frühstück nur von Schwarzbrot und Käse ernähren, so haben die Brit:innen ebenfalls auch noch anderes zu bieten, das sich durchaus nachzumachen lohnt.

Ich spreche nicht von Cerealien mit Milch oder sonstigem Quatsch, sondern von leckeren und besonders fluffigen Crumpets. Viele haben davon noch nie etwas gehört. Das solltet ihr unbedingt ändern, denn die kleinen Grillbrote sind eine wunderbare Abwechslung zu klassischen Pancakes und Croissants zum Frühstück und haben mein Herz im Sturm erobert.

Crumpets sind kleine, runde, Pfannkuchen-ähnliche Teiglinge, die aus einem leicht süßlichen Hefeteig in der Pfanne hergestellt werden. Beliebt sind Crumpets außerhalb von Großbritannien auch in Kanada, Neuseeland, Südafrika und Australien. Sie ähneln von der Form und Größe einer flachen Brötchenhälfte, schmecken aber eher wie ein besonders fluffiger Pancake – und, schon Appetit?

Original British Crumpets: Das beste Rezept

Zutaten

Für die Crumpets

400 ml Vollmilch

100 ml Wasser

30 g frische Hefe

10 g Puderzucker

300 g Mehl

1 Prise Salz

¼ TL Natron

Butter oder Öl zum Ausbacken

Zusätzlich: 4 Crumpetringe oder Spiegeleiformen

Für das Topping

frisches Obst (z. B. Beeren, Apfelspalten, Bananenstücke, Birnenspalten)

Ahornsirup, Honig oder Marmelade

Puderzucker

Zubereitung

Milch und Wasser in einem kleinen Topf lauwarm erwärmen. Dann Hefe und Puderzucker dazugeben und Hefe darin auflösen lassen. Alles in eine Rührschüssel umfüllen. Anschließend Mehl, Salz und Natron dazugeben und mit den Rühraufsätzen eures Handrührgeräts zu einem geschmeidigen Teig verrühren. Schüssel mit einem Küchenhandtuch abdecken und den Teig etwa 60 Minuten bei Raumtemperatur gehen lassen. Sobald der Teig Blasen produziert, ist er perfekt. Nun gebt ihr etwas Butter oder Öl in eine große Pfanne und erhitzt sie. Fettet dann die Crumpetringe oder wahlweise Spiegeleiformen (je nachdem, was ihr zu Hause habt) ein und stellt sie in die Pfanne. Füllt in die Ringe etwa vier Esslöffel des Crumpet-Teigs ein, sodass sie ca. einen Zentimeter hoch mit Teig gefüllt sind. Die Crumpets etwa drei Minuten bei schwacher Hitze backen, bis die Blasen an der Oberfläche anfangen auszutrocknen. Dann entfernt ihr die Crumpetringe und wendet die einzelnen Crumpets. Crumpets weitere zwei bis drei Minuten goldbraun backen und anschließend mit Sirup, Honig oder Marmelade und frischen Früchten garnieren. Happy Breakfast!

Die Crumpets lassen sich auch gut vorbacken und dann am nächsten Tag im Toaster frisch aufbacken. In England werden sie vorzugsweise mit Marmelade gegessen oder warm mit zerlassener Butter.

Vivis Top-Tipp

Jetzt wisst ihr, wie ihr leckere Crumpets backt. Aber wisst ihr, womit sie noch besser schmecken? Das Zauberwort heißt: karamellisierte Apfelspalten. Die sind einfach ein Gedicht, vor allem jetzt in der kalten Jahreszeit. Schält einfach einen Apfel eurer Wahl, entfernt das Kerngehäuse und schneidet ihn in dünne Spalten. Nun gebt ihr etwas Butter in eine Pfanne, lasst sie schmelzen und fügt etwa zwei Esslöffel Honig oder Ahornsirup hinzu. Zum Schluss die Apfelspalten hineingeben und leicht karamellisieren lassen. Wahlweise könnt ihr die Apfelspalten dann noch mit etwas Zimt verfeinern.