Frühstücks-Tipp: Darum ist Pasta am Morgen so eine gute Idee

Darum ist Pasta am Morgen so eine gute Idee

Pasta zum Frühstück? Was für uns vielleicht komisch klingt, ist in vielen Teilen der Welt ganz normal. Und das aus gutem Grund!

Mittags gibt es Nudeln mit Tomatensoße in der Kantine, abends Spaghetti Carbonara beim Lieblingsitaliener um die Ecke – aber Pasta zum Frühstück? Klingt für viele vielleicht gewöhnungsbedürftig, aber ist tatsächlich gar keine so schlechte Idee. Schließlich liefern Nudeln aus Kichererbsen, Linsen oder Vollkorn wertvolle Ballaststoffe und bringen die Verdauung in Schwung.

Frühstücks-Tipp: Nudeln sorgen für einen leckeren Start in den Tag

Doch wie servieren wir Pastagerichte frühstückstauglich? Wir haben uns dazu auf Instagram umgeschaut und im Video für dich einige leckere Inspirationen zusammengestellt.

