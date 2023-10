Jamie Olivers Frühstücks-Tipp für den perfekten Start in den Tag

Gesunder Power-Toast Jamie Olivers Frühstücks-Tipp für den perfekten Start in den Tag

von Marie Mühlenberg Du willst gesund und lecker in den Morgen starten? Dann ist dieses Frühstücks-Rezept von Starkoch Jamie Oliver perfekt für dich!

Morgens soll es für die meisten von uns schnell gehen. Gleichzeitig ist es wichtig, mit einer gesunden Mahlzeit in den Tag zu starten. Wer dabei aber auch geschmacklich voll auf seine Kosten kommen möchte, für den hat Starkoch Jamie Oliver ein ganz besonders leckeres Frühstücksrezept in petto - das sogar beim Abnehmen hilft.

Kalorienarmes Frühstück: Jamie Oliver präsentiert die perfekte Frühstücks-Stulle

Die Basis für sein Frühstücksrezept ist ein leckeres Roggenbrot. Doch auch die Toppings haben es in sich - und das Ergebnis schmeckt mindestens so gut, wie es aussieht. Was alles auf Jamies Frühstücks-Stulle gehört, erfährst du im Video.

Verwendete Quelle: jamieoliver.com