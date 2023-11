Glutenfreies Rezept: Unwiderstehlich leckere Chocolate Fudge Cookies

von Jeanine Insam Leckere, saftige und glutenfreie Kekse? Wir verraten dir ein Rezept, das nicht nur einfach ist, sondern auch sehr schnell in der Zubereitung.

Der Winter ist da, und neben Glühwein gehören leckere Kekse für viele in dieser Jahreszeit einfach dazu. Auf die Frage, welche Kekssorten wir in der vorweihnachtlichen Zeit am liebsten genießen, kommen uns sicherlich viele verschiedene Arten in den Sinn. Wie wäre es mit einer glutenfreien und schokoladigen Alternative?

Glutenfreies Rezept für Chocolate Fudge Cookies

Ob für einen entspannten Filmabend, als süßer Snack zwischendurch oder als unwiderstehliches Dessert – diese glutenfreien Kekse sind eine wahre Freude. Im Video zeigen wir dir, wie du sie zubereitest und was sie besonders köstlich macht.

Verwendete Quelle: delish.com