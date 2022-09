Hartgekochte Eier sind in der Küche vielseitig einsetzbar.

von Jasmin Rahimi Anray Es muss beim Kochen schnell gehen, doch ihr wollt auch ein wenig Abwechslung? Dann sind diese sieben Ideen für hartgekochte Eier die perfekte Inspirationsquelle!

Wer in der Woche nicht so viel Zeit zum Kochen hat, greift gerne mal zu Meal-Prep-Rezepten, bei denen gleich mehrere Mahlzeiten an einem Tag vorgekocht werden. Wenn ihr allerdings ungern jeden Tag das Gleiche essen wollt, aber gerne ein sattes Protein-Plus auf dem Teller haben möchtet, sind hartgekochte Eier eine hervorragende Wahl.

Lasst euch von diesen Ideen inspirieren

Im Kühlschrank lassen sich die hartgekochten Eier mehrere Tage lang frisch halten und eigen sich daher perfekt, um sie schnell einer Mahlzeit hinzuzufügen. Wir zeigen euch im Video, dass sie nicht immer nur mit Salz und Pfeffer verzehrt werden müssen, denn es gibt eine Vielzahl an Gerichten, die durch ein gekochtes Ei wunderbar verfeinert werden können.

