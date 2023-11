Herbst-Rezept: Leckere Kürbis-Zimtschnecken zum Selbermachen

von Christian Pötzsch Mit dem Herbst beginnt die Kürbiszeit. Sei es der " Pumpkin Spice Latte" beim Cafe um die Ecke oder eine leckere Kürbiscremesuppe zum Abendessen, das Fruchtgemüse ist aktuell gar nicht mehr wegzudenken. Auch Zimtschnecken bekommen durch Kürbis-Aroma einen umwerfend leckeren Geschmack, den ihr unbedingt ausprobieren solltet.

Nichts geht über leckere Zimtschnecken, am besten frisch aus dem Ofen, so schmecken sie am besten! Jetzt passend zur herbstlichen bunten Kürbiszeit die eine wichtige Frage an dich: Hast du schon einmal darüber nachgedacht, Zimtschnecken mit Kürbis zu kombinieren?

Backtipp: Ultimatives Rezept für Kürbis-Zimtschnecken

Dir ist diese Kombination noch nie in den Sinn gekommen? Kein Problem, wir haben da ein passendes Rezept für dich. Suche dir deine Backutensilien zusammen und probiere es doch einfach selbst aus: Im Video zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie es geht.



Hier findest du die komplette Zutatenliste für die leckeren Kürbis-Zimtschnecken:



Für den Teig benötigst du:



80 ml Vollmilch

28 g ungesalzene Butter

115 g Kürbispüree

50 g Kristallzucker

1 Prise geriebene Muskatnuss

1 Prise Salz

1 großes Ei

1 Päckchen Trockenhefe

335 g Mehl



Folgende Zutaten brauchst du für die leckere Füllung:



85 g ungesalzene Butter

100 g brauner Zucker

1 Esslöffel Zimtpulver

nach Geschmack:

1 Prise geriebene Muskatnuss

1 Prise gemahlene Pimentkörner

1 Prise gemahlener Ingwer

1 Prise gemahlene Nelken



Zusätzlich benötigst du für den Ahorn-Cream-Cheese-Zuckerguss:



113 g vollfetter Frischkäse

45 ml reiner Ahornsirup

15 ml Vollmilch

80 g Puderzucker

1 Prise Zimtpulver

Alle Zutaten mit dem Mixer auf hoher Stufe vermischen, bis eine cremige Masse entsteht.

Viel Spaß beim Backen und lass es dir schmecken!

Verwendete Quelle: sallysbakingaddiction.com