Die liebsten Homeoffice-Rezepte der BRIGITTE-Redaktion

Alles kann, nichts muss: Genau das liebe ich so sehr an Reisgerichten. Man kann sie beliebig variieren und sich je nachdem, was man verwendet, direkt in fremde Länder träumen (und das tun wir doch gerade alle gern, oder?). Deshalb hat es mir der karibische Bratreis besonders angetan: Mit Mango und Cashewkernen habe ich beim Essen fast das Gefühl, das Meer rauschen zu hören. So einfach und soooo lecker!

Zum Rezept: Karibischer Bratreis mit Hähnchenstreifen

Stephanie, Gesundheitsredakteurin