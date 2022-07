von Vivien Windel Auf TikTok ging dieser Trend viral. Unsere Food-Kolumnistin Vivi wollte wissen, was dran ist und hat den Internal Shower Detox-Drink unter die Lupe genommen.

Im Sommer wollen wir uns nicht nur leicht anziehen, sondern auch leicht fühlen. Manche starten sogar eine Entschlackungskur und nutzen die heißen Temperaturen für eine kleine Auszeit von fester Nahrung, da bei Hitze der Appetit häufig sowieso klein bleibt. Das hat sich auch eine TikTok Userin gedacht und dafür glatt einen neuen Trend-Drink kreiert, der neben gesundheitlichen Vorteilen sogar auch noch beim Abnehmen unterstützen soll. Von irgendwelchen Crash-Diäten halte ich schon mal gar nichts, aber ein bisschen Detox für die innere Reinigung unseres Körpers klingt schon verlockender.

Das Rezept: So mixt ihr den Detox-Drink

Zutaten für ein Glas:

250 ml Wasser

2 EL Chiasamen

1 Spritzer frischer Zitronensaft

Zubereitung:

Füllt ein Glas mit lauwarmem Wasser und gebt die Chiasamen hinzu. Rührt einmal um und lasst die Chiasamen für circa fünf bis zehn Minuten quellen. Im Anschluss gebt ihr den Zitronensaft hinzu, einmal umrühren – fertig.

Tipp: Für eine bessere Wirkung wird empfohlen, den Detox-Drink am besten auf nüchternen Magen zu trinken. Also 30 Minuten vor dem Frühstück oder 90 Minuten nach der letzten Mahlzeit.

Internal Shower Drink: Das soll er bewirken

Aber jetzt müssen wir uns mal anschauen, was das Getränk uns verspricht und was die Zutaten wirklich für gesundheitliche Vorteile haben. Die Zutatenliste aus Wasser, Chiasamen und Zitrone klingt erstmal nach einem kalorienarmen und erfrischenden Getränk. Außer der Erfrischung wird aber auch davon gesprochen, dass der Chia-Drink einen Blähbauch verhindert und die Verdauung in Schwung bringt (Lesetipp: Verstopfung: Wie sie entsteht und was dagegen hilft). Zudem soll das Vitamin C aus der Zitrone die Haut zum Strahlen bringen und der Drink nach einem zu tiefen Blick ins Glas einem Kater vorbeugen. Haben wir hier also den heiligen Gral der Detox-Getränke gefunden?

Gesundheitliche Vorteile

Checken wir mal die Fakten: Chiasamen enthalten viele gesunde Ballaststoffe, Proteine und pflanzliche Omega-3-Fettsäuren. Das ist schonmal definitiv gesund für unseren Körper und wenn man die Chiasamen etwa 5-10 Minuten im Wasser quellen lässt, haben sie auch eine verdauungsfördernde Wirkung (ohne Quellen eher die gegenteilige!). Einem Blähbauch können die Samen also in gewissen Fällen auf jeden Fall vorbeugen und auch nach einer Partynacht für weniger Darmbeschwerden sorgen. Das Vitamin C aus der Zitrone kann vor allem vor dem Frühstück für einen schönen Frischekick sorgen und einem ein gutes Körpergefühl verleihen. Von dem Immunboost mal ganz abgesehen.

Mein Fazit

Alles in allem ist der Drink also auf jeden Fall eine Kostprobe wert, obwohl ich anmerken möchte, dass die etwas schleimige Konsistenz gewöhnungsbedürftig ist und sicherlich nicht jeden Geschmack trifft. Welche gesundheitlichen und reinigenden Wirkungen er letztendlich auf euren individuellen Körper hat, kann ich allerdings nicht pauschal beantworten. Beim Thema Detox scheiden sich sowieso die Geister. Die einen schwören darauf und erhoffen sich als Nebeneffekt noch etwas Gewicht zu verlieren, die anderen treibt eine Saftkur oder anderweitiger Nahrungsentzug gänzlich in den Wahnsinn. Fest steht: Die Zutaten sind gesund, der Drink hat nahezu keine Kalorien und ihr tut eurem Darm etwas Gutes, wenn ihr ab und zu ein Glas Chia-Wasser trinkt.

Vivis Top-Tipp

Ob mit oder ohne Internal Shower Drink, ihr entscheidet, was euch und eurem Körper guttut und euch ein gutes Gefühl vermittelt. Mit dem Internal Shower Drink könnt ihr nichts falsch machen, nur solltet ihr nicht mehr als einen Chia-Drink pro Tag trinken oder ihn gar über einen längeren Zeitraum als Nahrungsersatz verwenden.