So lecker: Spaghetti Cacio e Pepe ist ein Klassiker der italienischen Küche.

von Marie Mühlenberg Du liebst Pasta und einfache Küche, die trotzdem umwerfend gut schmeckt? Dann ist dieses Rezept perfekt für dich!

Dieses Rezept ist so simpel, dass es viele italienische Restaurants – vor allem in Deutschland – gar nicht auf ihrer Speisekarte anbieten. Was für eine Schande, denn dadurch hatten viele von uns wohl noch nie das Vergnügen, Spaghetti Cacio e Pepe zu probieren! Ein Versäumnis, das du unbedingt schnellstmöglich aus dem Weg räumen solltest – und wir zeigen dir, wie das geht!

Spaghetti Cacio e Pepe: So einfach, so gut!

Im Video erfährst du die drei Zutaten und wenigen Zubereitungsschritte, die du für das leckere Pasta-Gericht benötigst. Wir wünschen "Buon appetito"!

Verwendete Quelle: merkur.de