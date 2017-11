Italienisches Weihnachtsessen: So genießt man in Italien

Weihnachtlicher Genuss auf Italienisch

Für die Italiener ist Weihnachten der kulinarische Höhepunkt des Jahres. Dabei unterscheiden sich die einzelnen Weihnachtstage jedoch sehr stark voneinander.

An Heiligabend darf zum Beispiel traditionell kein Fleisch gegessen werden. An diesem Tag besucht man die Christmesse und genießt Meeresfrüchte, Süßigkeiten und Weihnachtsgebäck. Spaghetti mit Venusmuscheln als Vorspeise, Stockfisch oder Saltimbocca vom Fisch und gratinierte Feigen ergeben dafür das perfekte Weihnachtsmenü.

Ganz anders an den eigentlichen Weihnachtsfeiertagen, am 25. und 26. Dezember. Hier feiert man mit der ganzen Familie und lässt es sich mit verschiedenen Fleischgerichten und Käse so richtig gut gehen. In unserer Bildergalerie findet ihr einige Anregungen für ein italienisch inspiriertes Weihnachtsessen. Stöbert aber auch gerne durch weitere Weihnachtsrezepte aus der BRIGITTE-Küche.