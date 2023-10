Jamie-Oliver-Rezept: Köstliches Lemon-Tzatziki-Chicken mit nur 5 Zutaten

Dieses Rezept bringt den Sommer zurück: Hier seht ihr Schritt für Schritt erklärt, wie ihr das Lemon-Tzatsziki-Chicken von Jamie Oliver zubereiten könnt.

Gebratenes Hühnchen in einer leckeren, von der griechischen Küche inspirierten Version, die umwerfend gut schmeckt und sofort für gute Laune sorgt - probiert es selbst aus!

Zutaten:

1 Hähnchen (ca. 1,5 kg, Freilandhaltung)

400 g Tzatziki

2 Zitronen

4 Zwiebeln (verschiedene Farben)

300 g Basmatireis

Olivenöl

Meersalz

Schwarzer Pfeffer

Vorbereitung:

Schneide mit einem scharfen Messer entlang des Rückgrats des Hähnchens, damit du es flach auslegen kannst. Reibe die Hälfte des Tzatzikis über das Hähnchen und beträufle es mit dem Saft einer halben Zitrone. Würze mit einer guten Prise Meersalz und schwarzem Pfeffer. Decke das Hähnchen ab und lasse es mindestens 2 Stunden, am besten über Nacht, im Kühlschrank marinieren.

Kochen:

Heize den Ofen auf 180°C vor. Schäle die Zwiebeln. Hacke eine halbe Zwiebel sehr fein und gib sie in eine Schüssel mit dem Saft einer halben Zitrone und einer Prise Salz, um ein Zwiebelpickle herzustellen. Viertele die restlichen Zwiebeln und lege sie in eine tiefe Ofenform oder einen ofenfesten Topf. Füge die übrige halbe Zitrone hinzu, die du ebenfalls halbiert hast. Lege das marinierte Hähnchen mit der Hautseite nach oben auf die Zwiebeln und die Zitrone und beträufle es mit einem halben Esslöffel Olivenöl. Brate das Hähnchen etwa 70 Minuten lang oder bis es schön goldbraun ist und sich das Fleisch an den Beinen leicht vom Knochen löst.

Servieren:

Entnehme das Hähnchen und die Hälfte der gerösteten Zwiebeln und lege sie auf ein Brett. Drücke die andere Zitronenhälfte mit einer Zange vorsichtig in den Topf mit den Bratensäften aus. Entferne und verwerfe das weiße Fruchtfleisch und schneide die Schale zusammen mit dem Rest der Zwiebeln fein. Gib die Zwiebel-Zitronen-Mischung zurück in die Ofenform, füge den Reis und 600 ml kochendes Salzwasser hinzu. Decke den Topf ab und koche das Ganze bei mittlerer Hitze für 12 Minuten oder bis der Reis gar ist. Löffle den Reis in eine Servierschüssel, lege das Hähnchen und die gerösteten Zwiebeln darauf und gib den restlichen Tzatziki darüber. Beträufle das Ganze mit einem Esslöffel Olivenöl extra vergine und serviere es mit dem Zwiebelpickle und der übrigen Zitronenhälfte zum Auspressen.

Lust auf mehr köstliche Rezepte von Jamie Oliver? Die Koch-Reihe "Jamie Oliver: 5 Zutaten Mediterran" (OT: "Jamie Oliver Cooks The Mediterranean") startet bei RTL Living am Donnerstag, 12. Oktober. In der Sendung taucht Jamie Oliver in die mediterrane Küche ein und kreiert leckere Gerichte, die ohne großen Aufwand mit nur fünf Zutaten nachgekocht werden können.

Verwendete Quelle: RTL