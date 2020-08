Kulinarisches Chaos beim Promikochduell: "Ich hab mich schon verbrannt!"

In der neuen Folge von "Ich koch was, was du nicht willst" geht es direkt zur Sache. Und Schauspielerin Jana Schölermann muss feststellen, dass selbst beim Schokokuchenbacken so einiges schiefgehen kann. Im Video siehst du das ganze chaotische Duell.

Ein Schokoladenkuchen mit flüssigem Kern: Was für die meisten Menschen verlockend klingt, wäre für Schauspielerin Jana Schölermann leider nicht die erste Wahl, denn sie mag keine Schokolade. Trotzdem versucht sie mit der Unterstützung von Profikoch Kevin von Holt im Ohr an dem köstlichen Gebäck – und dabei geht so einiges schief. Was bei der Backsession alles daneben geht, warum die Ehefrau von Moderator Thore Schölermann sogar ein Pflaster braucht und warum sich das Endergebnis trotzdem sehen lassen kann, erfährst du im Video.