von Insa Winter Eis am Stiel selber machen – das ist ein bunter Sommertrend, der Spaß macht und erfrischt. Kreative Rezepte, die nicht nur Kindern schmecken.

Wir haben so richtig Lust auf Eis am Stiel selber machen – und das ist viel einfacher, als man denkt. Die schönsten Rezepte aus den Blogs haben wir hier für euch zusammengesucht. Wenn ihr stattdessen Lust auf Eiscreme habt, zeigen wir euch hier, wie man Eis selber macht. Los geht's!

Gefrorene Bananen am Stiel

© http://cherishedbliss.com

Eine einfache, aber geniale Idee von Ashley vom Blog "Cherished Bliss": gefrorenes Bananeneis am Stiel, aufgepeppt mit Streuseln und geschmolzener Schokolade.

Rote-Bete-Eis am Stiel

© http://theviewfromgreatisland.com

In ihrem Blog "The View From Great Island" hat Sue gleich eine ganze "Popsicle Week" ausgerufen. Bei dieser farbenfrohen Vielfalt fiel uns die Wahl schwer, aber am Ende haben wir uns für das Rote-Bete-Eis entschieden: kalte Sommersuppe in Eis-am-Stiel-Form, was für eine Idee! Die nächste Vorspeise fürs Grillen ist schon mal gesetzt ... Zum Rezept im Blog: Rote-Bete-Eis am Stiel

Gefrorener Smoothie am Stiel

© http://fraeulein-klein.blogspot.de

Die gefrorenen Smoothies am Stiel macht Yvonne vom Blog "Fräulein Klein" in kleinen Papierförmchen. So werden aus Milch, griechischem Joghurt, Banane und Beeren süße kleine Snacks für zwischendurch. Süße Idee: die Eisstiele mit der Geschmacksrichtung beschriften!

Kokos-Blutorangen-Eis am Stiel

© Laura Bolton

Toller Look, tolle Kombination: Laura vom Blog "Fork Knife Spoon" macht Eis am Stiel mit Kokosmilch und Blutorangensaft. Zum Rezept im Blog: Kokos-Blutorangen-Eis am Stiel

Stracciatella-Erdbeer-Eis am Stiel

© Thomas Neckermann

Für dieses Stracciatella-Erdbeer-Eis braucht ihr keine Maschine, nur ein bisschen Zeit. Und wenn's für Große sein soll, kommt noch Likör mit rein. Zum Rezept: Stracciatella-Erdbeer-Eis am Stiel

Mango-Eis am Stiel

© Thomas Neckermann

Auch in der BRIGITTE-Versuchsküche lieben wir Eis am Stiel. Als kleine Erfrischung für zwischendurch haben wir die Mango-Orangensaft-Masse in Eiswürfelbehältern eingefroren. Zum Rezept: Mango-Eis am Stiel

Bourbon-Kirsch-Milch-Riegel mit Schokolade und Kekskrümeln

© http://tendingthetable.com

Das Eis am Stiel von Foodbloggerin Sasha Swerdloff von "Tending the Table" enthält gleich mehrere Zutaten, die uns schmecken: Kirschen, Kokosmilch, Schokolade, Vanille und Kekse - und wer es mag: auch einen Schuss Alkohol. Zum Rezept im Blog: Bourbon-Kirsch-Milch-Riegel mit Schokolade und Kekskrümeln

Orangen-Eis am Stiel mit schwarzem Tee selber machen

Für 8 Eis am Stiel braucht ihr:

350 ml Wasser

2 Teebeutel schwarzen Tee (z.B. von Lipton oder Twinings)

120 ml Orangensaft

1 Orangenscheibe

Formen für Eis am Stiel (z.B. über Amazon)

Und so macht ihr die Eis-Erfrischung selber:

Wasser in einem kleinen Topf zum Kochen bringen und die Hitze ausstellen. Zwei Teebeutel ins Wasser geben, und den Tee etwa fünf Minuten ziehen lassen. Teebeutel rausnehmen und den Orangensaft hinzugeben. Den Tee-Orangen-Mix kühlen lassen, bis er Zimmertemperatur erreicht hat. Danach den Topf für etwa eine Stunde in den Kühlschrank stellen. Sobald die Flüssigkeit erkaltet ist, den Tee-Orangen-Mix in die Eis-Formen füllen. Vorher noch eine Orangenscheibe in die Form geben. Danach Deckel drauf und ab ins Eisfach. Das Eis braucht nun einige Stunden, um komplett zu gefrieren. Sobald es fest ist, kann es genossen werden. Um das Eis aus der Form zu lösen, hilft es, wenn man für einen Moment Wasser über die Form laufen lässt.

Die Eis-Idee haben wir bei Food-Fotografin Andrea D'Agosto entdeckt. Für noch mehr hübsche Food-Inspirationen folgt ihr bei Instagram.

Kokos-Milcheis mit frischer Minze und gerösteten Erdbeeren

Lauren Kodiak, Autorin bei "The Kitchn", hat für ihr Eis am Stiel Kokosmilch mit frischer Minze ziehen lassen, um dann die Milch mit gerösteten Erdbeeren zu mischen.

Fruchtige Eis-am-Stiel-Crunch-Riegel

© http://www.sweetanddelish.com

Wer einmal auf "Sweet and Delish" vorbeigeschaut hat, weiß, dass Katie Spaß am Kochen und Entwickeln von Köstlichkeiten aller Art hat. Katies Eis am Stiel ist dank Blaubeeren, Erdbeeren und Joghurt sogar richtig gesund. Für den Crunch sorgen Cornflakes. Zum Rezept im Blog: Fruchtige Eis-am-Stiel-Crunch-Riegel

Eis am Stiel mit essbaren Blüten

Bri Emery von "Design Love Fest" aus Los Angeles hat das klassische Eis am Stiel etwas abgewandelt - und zwar mit essbaren Blüten, die mit dem Eis eingefroren werden.

Eis am Stiel "Banana Split"

Kennt ihr noch Bananensplit? Eine aufgeschnitte Banane, die mit Vanilleeis, Schokosoße und Schlagsahne "gefüllt" und in einem länglichen Eisbecher serviert wird. Foodbloggerin Leah Bergman von "Freutcake" hat den Bananensplit als Eis-am-Stiel-Variante abgewandelt - mit Vanilleeis, Schokotoffee, Cocktailkirschen, gesalzenen Erdnüssen und natürlich Bananen. Zum Rezept im Blog: Eis am Stiel "Banana Split"

Eis-Parfait am Stiel mit Vanillepudding, Müsli und Himbeeren

Dieses Eis am Stiel könnte man sogar schon zum Frühstück vernaschen, schreibt Sam von "Love, Cake" über ihre Kreation. Mit dabei: Milch, Müsli und Himbeeren. Zum Rezept im Blog: Eis-Parfait am Stiel mit Vanillepudding, Müsli und Himbeeren

Smoothie-Eis am Stiel

Schlechtes Genuss-Gewissen ade! Das Smoothie-Eis am Stiel von "The Cookie Rookie" Becky wird mit natürlichen Zutaten gemacht: Erdbeeren, Blaubeeren, Banane, griechischer Joghurt und Bio-Zucker. Zum Rezept im Blog: Smoothie-Eis am Stiel

Erdbeer-Eis am Stiel

© Thomas Neckermann

250 Gramm Erdbeeren, Kokosmilch, Honig und Limette sind das Geheimnis dieses Erdbeer-Eis am Stiel, das sich die Kolleginnen aus der BRIGITTE-Versuchsküche ausgedacht haben - für sommerlich-fruchtigen Eisgenuss ganz ohne schlechtes Gewissen. Zum Rezept: Erdbeer-Eis am Stiel

Mini-Eis am Stiel

© Sonja Tobias

Eis am Stiel gibt es natürlich auch in der Mini-Variante. Was ihr dafür braucht? Erdbeeren und Brausepulver. Zum Rezept: Mini-Eis am Stiel

Erdbeer-Käsekuchen-Eis am Stiel

Gemma Stafford gehört für uns zu den heimlichen Eiscreme-Königinnen. Ihr Eis mit zwei Zutaten ist schnell und einfach zu machen - und man kann es nach Herzenlust und Geschmack mit verschiedenen Zutaten individualisieren. Wer Erdbeeren mag und an Käsekuchen nicht vorbeigehen kann, sollte unbedingt ihr Erdbeer-Käsekuchen-Eis am Stiel probieren. Mehr Videos von Gemma findet ihr auf ihrem Youtube-Kanal Gemma's Bigger Bolder Baking.

Fruchtiges Eis am Stiel

Ebenfalls erfrischend gut: Gemmas fruchtiges Eis am Stiel mit verschiedenen Obstsorten.

Avocado-Eis am Stiel

Klingt erstmal komisch, aber wer Rezepte mit Avocado mag, wird diese besondere Eis-am-Stiel-Variation bestimmt in sein Geschmacksherz schließen. Mehr außergewöhnliche Eissorten findet ihr im Youtube-Kanal von Cooking Stoned.

Eis am Stiel mit Salz und Sellerie

Und ganz Mutige trauen sich vielleicht an die Variante "Eis am Stiel mit Salz und Sellerie".

Eis am Stiel mit Wassermelone und Jalapeño

Oder probieren diese interessante Variante mit Wassermelone und Jalapeño.

Eis am Stiel mit Erbsen, Minze und Schokolade

Jasmine und Melissa sind Schwestern und teilen auf ihrem Blog Hemsley and Hemsley mit ihren Followern Rezepte von Salat bis Dessert. Ihr Rezept für Eis am Stiel mit Erbsen, Minze und Schokolade haben sie auf der Seite Kodomo veröffentlicht.

Darum machen wir Eis am Stiel selber

Achtung, Magnum, Capri und Co. – in diesem Sommer bekommt ihr eiskalte Konkurrenz! In den USA ist man schon lange verrückt nach selbst gemachtem Eis am Stiel, auch bekannt als "Ice-Pops". Jetzt findet der Trend auch in Deutschland immer mehr Fans. Mit natürlichen Zutaten und viel Frucht schmeckt selbst gemachtes Eis am Stiel nicht nur Kindern.

Eis am Stiel selber machen ist ganz einfach: Formen aus Plastik oder Silikon gibt es schon für wenig Geld; man kann die Eismasse aber auch in kleine Gläser oder Joghurtbecher füllen und einfrieren. Die Formen mit der Eismasse Ihrer Wahl füllen – das kann Fruchtsaft sein, Fruchtpüree oder auch Milch, Joghurt oder Kokosmilch. Und dann: ab in den Gefrierschrank damit, für mindestens vier Stunden. Wenn das Eis zu gefrieren beginnt, Holz- oder Plastikstiel in die Masse stecken. Wir zeigen euch auch, wie ihr Wassereis selber machen könnt.

Eine Eismaschine braucht ihr nicht, um Eis am Stiel selber zu machen. Nur ein bisschen Fantasie – oder kreative Rezepte. Wir haben uns im Netz umgesehen und stellen einige Ideen vor.

Noch mehr Ideen rund um selbst gemachte Eiscreme gibt's hier.