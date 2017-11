Geschenke aus der Küche - selbstgemacht und lecker

Vitamin C im Sechserpack: Der selbstgemachte Saft aus Quitten und Äpfeln sorgt ganz sicher für Begeisterung bei den Beschenkten, vor allem, wenn ihr ihn in einer hübschen Vintage-Holzkiste arrangiert. Zum Rezept: Quittensaft



Für die Deko festen Karton mit Zickzack- oder Steppstich in Anhängerform benähen. Ausschneiden, einen Klebepunkt in passender Farbe aufkleben, nach Wunsch von Hand beschriften oder mit den einzelnen Worten "FROM ME TO YOU" farbig bestempeln (Stempelset und -kissen z. B. über www.captaincard.de, 23,80 Euro/Set). Holzkiste (28 Euro) für 6 Bügelverschlussflaschen (je 6 Euro) von www.housedoctor.dk.