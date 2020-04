Zoodles: Grüne Pasta-Alternative mit Suchtfaktor

Kein Wunder, denn die Gemüsenudeln aus Zucchini enthalten kaum Kohlenhydrate, sind extrem kalorienarm und bringen praktisch kein Fett mit. Da können Spaghetti einpacken!

Zugleich sind Zoodles auch wahnsinnig vielseitig: Es gibt eigentlich keine Nudelsoße, die man nicht zu Zucchini-Nudeln zubereiten könnte. Ob Zoodles mit Tomaten-Hackfleisch-Soße, Zoodles mit Carbonara, mit Tomaten- oder Parmesansoße, mit Bolognese oder einfach mit selbst gemachtem Pesto – eurer Kreativität sind bei diesen Low-Carb-Rezepten keine Grenzen gesetzt.

Lieblingsrezept: Zitronen-Zoodles mit Feta

Unser Lieblingsrezept mit Zoodles aber ist viel einfacher: Pro Portion zwei große Zucchini mit dem Spiralschneider zu Zucchini-Nudeln verarbeiten, 1 Esslöffel Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, Knoblauch auspressen, kurz im Öl anbraten, die Gemüsenudeln hinzugeben und alles einen Moment garen lassen. Wichtig dabei: Die Zucchini sollen dabei schön knackig – oder "bissfest", um im Pasta-Jargon zu sprechen – bleiben.

Jetzt kommt das Highlight: 1 Bio-Zitrone auspressen und den Saft mit in die Pfanne geben, 1 Packung Feta-Käse würfeln und ebenfalls hinzugeben. Alles mit ein wenig Salz, Pfeffer und mediterranen Gewürzen abschmecken und genießen. Dauert nicht länger als 10 Minuten – versprochen!

Noch mehr leckere Zoodles-Rezepte

Zoodles Thai Style

Dieses Rezept haben wir uns bei VAPIANO abgeschaut. Wir lieben es, weil es uns zeigt, wie wandelbar die Zucchini-Spaghetti sind und wie vielseitig man sie in der Küche verwenden kann. Die Thai-Soße macht mit Kokosmilch und Limettenblättern richtig was her. Zum Rezept: Zoodles Thai Style

Zucchini mit grünem Spargel und Pistazienpesto

Grün, ja grün ist alles, was ich mag! Grüne Zoodles treffen auf grünen Spargel und selbst gemachtes Pistazienpesto mit frischem Basilikum. Und: Diese Augenweide schmeckt auch noch köstlich! Zum Rezept: Zucchini mit grünem Spargel und Pistazienpesto

Gemüsenudeln mit schneller Bolognese

Dass wir Bolognese lieben, ist kein Geheimnis: Der Klassiker geht einfach immer - zum Glück auch zu Zoodles. Begleitet werden die Zucchini-Nudeln in diesem Gericht von Karotten-Nudeln und Vollkornspaghetti. So wird's eine runde, bunte Sache. Zum Rezept: Gemüsenudeln mit schneller Bolognese

Zucchini-Spaghetti mit Tomatensoße

Die Tomatensoße zu diesem leckeren Low-Carb-Gericht mit Zoodles bereiten wir natürlich selber zu. Zum Rezept: Zucchini-Spaghetti mit Tomatensoße.

Zoodles selber machen: So geht's

Am einfachsten könnt ihr Zoodles zu Hause selber machen, wenn ihr einen Spiralschneider habt. Die gibt es schon für um die 10 Euro zu kaufen. Es ist also nicht unbedingt notwendig, sich ein teures Gerät (z.B. von WMF) zuzulegen, wobei diese natürlich auch ihre Vorteile haben. Das Gute daran: Ihr könnt nicht nur Zucchini-Nudeln damit zubereiten, sondern auch jede andere Art von Gemüsenudeln.

Wer sich die Investition sparen möchte, kann auf "Zucchini-Pappardelle" statt "Zucchini-Spaghetti" setzen. Während ein Spiralschneider das Gemüse in dünne Nudeln verwandelt, könnt ihr es auch mit einem Sparschäler in breite Streifen schneiden. Das geht ebenfalls super schnell und hat noch einen weiteren Vorteil: An den dickeren Zucchini-Nudeln bleibt mehr Soße haften, was sehr zum appetitlichen Geschmack des Gerichts beiträgt. Auch ein zylinderförmiger Gemüseschneider kommt übrigens für Zoodles infrage.

Zoodles und mehr: So schmeckt der Sommer

Hier haben wir noch mehr Zucchini-Rezepte für euch, mit denen ihr das Sommergemüse in herrlichen Genuss verwandeln könnt. Und wer in Sachen Low-Carb-Pasta auf den Geschmack gekommen ist, sollte unbedingt auch einmal Rote-Bete-Nudeln und Süßkartoffel-Pasta ausprobieren.