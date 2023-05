An der Frage, ob man Rhabarber schälen sollte oder nicht, scheiden sich die Geister. Doch es gibt viele gute Gründe dafür, die Rhabarberschale zu entfernen.

Darum solltest du Rhabarber schälen

Einerseits stört es, wenn sich die faserige Rhabarberschale zwischen den Zähnen verfängt, andererseits ist es ungesund, Rhabarber ungeschält zu essen. Rhabarber, vor allem die Blätter und die Haut, enthält Oxalsäure. Diese Fruchtsäure kann in hoher Konzentration gesundheitsschädlich sein und sogar zu Vergiftungserscheinungen führen. Sie reagiert mit Kalzium aus Knochen und Zähnen zu Kalzium-Oxalat, woraus Nieren- und Blasensteine entstehen können.

Oxalsäure im Rhabarber ist auch dafür verantwortlich, dass die Zähne stumpf werden. Das kannst du vermeiden, indem du etwas Natron ins Kompott gibst, denn es neutralisiert einen Teil der Oxalsäure.

1. Rhabarber putzen

Bevor du mit dem Rhabarberschälen beginnst, entferne – sofern vorhanden – die Blätter des Stangengemüses. In den Blättern ist der Oxalsäuregehalt am höchsten, deshalb gelten sie als ungenießbar. Es werden nur die essbaren Stiele verwendet. Dann den Rhabarber unter fließendem Wasser abspülen.

2. Schnittstellen abschneiden

Die Schnittstellen am Blatt- und Stielansatz sind schnell eingetrocknet. Schneide sie grob ab. Dann lassen sich auch die Fasern der Rhabarberschale gut mit dem Messer greifen und du kannst mit dem Schälen des Rhabarbers beginnen.

3. Rhabarber schälen

Die Rhabarberschale ist wie eine dünne Haut. Je älter die Rhabarberstangen, umso strohiger und holziger werden sie und umso fester die Rhabarberschale. Je nach Rhabarbersorte ist die Rhabarberschale grünlich oder rot gefärbt. Zum Schälen greife die Fasern der Rhabarberschale mit einem kleinen Küchenmesser am unteren Ende der Rhabarberstangen und ziehe sie nach oben hin ab. Für besonders robuste Rhabarberschale kannst du auch einen Sparschäler verwenden. Die Stangen rundherum schälen, bis möglichst keine Fäden der Rhabarberschale mehr am Rhabarber hängen. Wenn du die Stangen zum Beispiel für Kompott oder Kuchen in Rhabarberstücke schneidest, stört es nicht so sehr, falls du beim Rhabarber schälen etwas übersehen hast.

Jetzt kannst du den geschälten Rhabarber kochen und weiter verarbeiten, zum Beispiel zu Rhabarberkompott, Rhabarber-Marmelade oder Rhabarberkuchen.

Für den Vorrat kannst du Rhabarber einfrieren oder Rhabarber einkochen. So kannst du auch nach dem Ende der Rhabarbersaison am 24. Juni zum Beispiel einen Rhabarber-Crumble mit knusprigen Streuseln oder einen Rhabarber-Baiser-Kuchen genießen.

Schwärmt deine Oma auch davon, dass sie früher die jungen Rhabarberstangen aus dem eigenen Garten in Zucker getunkt und roh gegessen hat? Und das sogar samt Rhabarberschale. Wir erklären, warum Rhabarber roh essen keine gute Idee ist.

Omas Haushaltstipp

Rhabarberschale eignet sich super, um Aluminiumtöpfe zu reinigen. Einfach Rhabarberschale (oder Rhabarberblätter) mit etwas Wasser darin aufkochen und ziehen lassen.

Doch Vorsicht: Bereite Rhabarber nie in einer Backform oder einem Topf aus Aluminium zu. Die Oxalsäure des Rhabarbers reagiert mit dem Aluminium und löst es aus dem Kochgeschirr.