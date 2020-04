Chiptstüte halb leer? So schließt ihr sie mit einem Handgriff fast luftdicht

Nichts ist unschöner als pappige, abgestandene Chips, die am nächsten Tag traurig in ihrer Tüte herumliegen und darauf warten, in den Müll geworfen zu werden. Klar, Chips-Profis haben natürlich ein ganzes Sortiment von Clips, Tupperware oder Gummibändern in Griffweite, mit denen sie die Chips knusperfrisch und luftdicht bewahren. Die meisten von uns haben all das aber im entscheidenden Moment nicht zur Hand - und kauen am nächsten Tag enttäuscht auf den faden Chipsresten herum, die wir nicht retten konnten. Doch das passiert uns jetzt nie wieder: Im Video seht ihr, mit welchem einfachen Handgriff ihr die Tüte sofort wieder verschlossen kriegt!