Darum dürfen Eier nie in die Kühlschranktür

Ganz praktisch, eigentlich: Fast jede Kühlschranktür hat inzwischen ein kleines Regal, in dem eine Plastikvorrichtung für Eier eingebaut ist. Ein permanenter Eierkarton, quasi, und eigentlich die perfekte Kühlschrank-Ecke, um seine Eier nach dem Einkaufen gleich ordentlich wegzusortieren. Doch genau das ist überraschenderweise gar nicht so gut für die Eier!

Eier in den Kühlschrank - oder nicht?

Es gibt ohnehin eine lang anhaltende Debatte darüber, ob man seine Eier überhaupt in den Kühlschrank stellen muss. Und tatsächlich halten Eier auch ohne jegliche Kühlung deutlich länger, als du gedacht hättest: Bis zu 20 Tage können die Eier auch ohne Kühlschrank überleben, ohne schlecht zu werden. Wer einen kleinen Kühlschrank in der Wohnung hat, ist daher oft besser beraten, die Eier einfach irgendwo in der Küche zu lagern - denn einen kleinen Sechserpack kann man in 20 Tagen problemlos verbrauchen (und spart kostbaren Stauraum im Kühlschrank).

Ein Wunder der Natur

Eier sind von Natur aus schon durch die Schale geschützt, die es Keimen und Bakterien von außen erschwert, überhaupt "Zutritt" zu bekommen. Zahlreiche Köche schwören sogar auf die "warme Lagerung" - ihrer Meinung nach, bleibt das Eigelb oft zu kalt, wenn es Ei Kühlschrank-Kalt gebraten wird. Allerdings funktioniert die lange Haltbarkeit nur, wenn ihr die Eier nicht zwischendurch doch in den Kühlschrank packt. Denn wenn sie einmal eine niedrige Temperatur erreicht haben, sollten sie keinesfalls wieder ungekühlt im Zimmer gelagert werden!

Die Tür hat einen Nachteil ...

Denn Eier reagieren vor allem sehr empfindlich auf starke Temperaturschwankungen - weswegen es wichtig ist, sich von vornherein auf eine Art der Lagerung festzulegen. Und genau deshalb sind Experten auch überzeugt, dass die Kühlschranktür auf jeden Fall der falsche Ort für Eier ist - im Video siehst du die komplette Erklärung!