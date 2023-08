von Pia Klaus Wenn es um die Zubereitung von Pommes geht, greifen viele gerne zu der Ofen-Variante. Mit einem einfachen Trick werden auch die richtig knusprig – fast wie aus der Fritteuse!

Pommes ist nach wie vor eines der beliebtesten Gerichte bei Jung und Alt. Wer sich unnötige Kalorien und den penetranten Fettgeruch in der Küche sparen möchte, greift gerne zur Backofen-Variante der Kartoffel-Sticks. Viele vermissen dabei jedoch die knusprige Art von Fritteusen-Pommes.

Wie aus der Fritteuse: Genialer Trick für richtig krosse Pommes

Wer knackige Pommes über alles liebt, aber sie dafür nicht in ein Fettbad tauchen möchte, dem hilft garantiert dieser nützliche Back-Tipp: Alles, was ihr dazu benötigt, ist einen Küchengegenstand, den garantiert jede:r besitzt. Welcher das ist und für was unser Tipp noch alles hilfreich ist, verraten wir euch im Video.

Verwendete Quelle: freundin.de