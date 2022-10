Damit es bei Oma gut schmeckt, muss sie gar nicht tief in die Tasche greifen.

4 Tipps von Oma, mit denen du in der Küche bares Geld sparst

von Marie Mühlenberg Dass Omas besonders gut kochen und backen können, gilt fast als ungeschriebenes Gesetz. Doch nicht nur ihre Rezepte sind Gold wert, sondern auch ihre Ratschläge.

In ihrem Leben mussten unsere Großeltern einige Herausforderungen meistern. Dabei haben sie viel gelernt, was sie heute gerne an uns weitergeben. Und dazu gehören natürlich auch wertvolle Küchen-Tipps.

Spar-Tipps von Oma: Diese Küchenweisheiten sind Gold wert

Doch nicht nur das Rezept für Omas Hühnersuppe oder ihren leckeren Johannisbeer-Likör verrät sie uns, sondern auch, wie man in der Küche bares Geld sparen kann – und dabei keinesfalls auf Genuss verzichten muss. Ihre besten Spar-Tipps haben wir im Video zusammengefasst.

