Gemüse schnippeln mit einem stumpfen Messer macht keinen Spaß. Jetzt lohnt sich der Griff zur Kaffeetasse - denn mit ihr bekommst du deine Messer schnell wieder scharf.

Mist! Beim Kochen des Lieblingsgerichtes fällt dir auf, dass dein heiß geliebtes Küchenmesser auch nicht mehr das ist, was es mal war. Wann wurde es eigentlich das letzte Mal geschliffen? So macht das Schnippeln wirklich keinen Spaß.

Wie gut, dass es nach dem Schärfen wieder ist wie neu. Und dafür braucht man zum Glück keinen teuren Messerschärfer - eine handelsübliche Kaffeetasse reicht völlig aus.Doch wie stellt man das am besten an, ohne die Kaffeetasse (oder sich) zu beschädigen? Das geht ganz einfach. Wir zeigen dir, wie du dabei am besten vorgehst.