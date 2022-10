Tee-Sommelière verrät: 5 Snacks, die unerwartet gut zu deinem Nachmittagstee passen

Ihre Liebe zu Tee entdeckt Johanna Baumgartner bereits in jungen Jahren: "Ich bin schon sehr früh von meinen Eltern an Tee herangeführt worden und habe schon als Kind gerne Tee getrunken. Von meiner Mutter habe ich gelernt, wie wichtig die richtige, genaue Zubereitung von edlem Tee in Bezug auf Brühtemperatur, Ziehzeiten, das Vorwärmen der Teekanne etc. ist. Im Verlauf der letzten ein bis zwei Jahre habe ich mich dann sehr bewusst mit einer größeren Vielfalt sehr hochwertiger Teesorten auseinandergesetzt und diese sehr schätzen gelernt. Und so wurde meine Begeisterung für Tee noch größer und damit auch mein Wunsch, mein Wissen zu vertiefen." Daraufhin schließt sie eine Ausbildung an der Tea Academy in Berlin ab und ist seit März 2022 in diesem Beruf tätig.

