von Pia Klaus und Marie Mühlenberg Ofengemüse ist ein echter Herbst-Klassiker. Wenn du es dabei am liebsten knusprig magst, solltest du diesen Backtrick unbedingt einmal ausprobieren.

Die Coronapandemie hat wohl einige von uns notgedrungen in Hobbyköche verwandelt. In dieser Zeit haben sich viele Food-Trends entwickelt: Bananenbrot, Blumen-Focaccia oder exotische Currys, die Vielfalt in unseren Küchen wurde zunehmend größer. Auch Ofengemüse hat in dieser Zeit enorm an Beliebtheit gewonnen. Wir verraten euch jetzt, mit welcher Geheimzutat dieses gesunde Essen noch knuspriger wird.

Ofengemüse - so wird das beliebte Gericht krosser

Das meiste Gemüse wird, wenn man es grillt oder im Ofen zubereitet, eher weich und bekommt eine fast matschige Konsistenz. Mit einer Geheimzutat kannst du jedoch dafür sorge, dass dein Gemüse richtig kross aus dem Ofen kommen. Im Video erfahrt ihr, um welche Zutat es sich handelt.

Verwendete Quelle: schweizer-illustrierte.ch