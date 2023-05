von Pia Klaus Hmmm – was geht schon über ein leckeres Rührei am Morgen? Mit einer besonderen Zutat bringst du die Eierspeise auf eine ganz andere Geschmacksebene.

Eierspeisen gehören für viele Menschen zu den wichtigsten Bestandteilen eines leckeren Frühstücks. Einige bevorzugen Eier im Teig für leckere Pfannkuchen, andere genießen am liebsten ein wachsweich gekochtes Ei und für wiederum andere gehört ein frisches Rührei zum perfekten Start in den Tag. Wer in seine oder ihre Rührei-Routine gerne etwas Abwechslung bringen möchte, kann zu unterschiedlichen Zutaten greifen.

Rührei: Besondere Geheimzutat sorgt für den ultimativen Geschmack

Egal ob in der Kombination mit leckerem Gemüse oder Käse, es gibt unzählige Möglichkeiten, das Rührei zu modifizieren. Das hängt natürlich auch immer davon ab, was eure Küche oder euer Vorratsschrank so hergibt. Im Video verraten wir euch eine ganz spezielle Geheimzutat, die ihr vielleicht vom normalen Frühstückstisch kennt, aber keinesfalls mit Rührei in Verbindung bringen würdet.

