Schnelles Feierabend-Rezept mit 4 Zutaten Armenisches Mshosh mit Linsen und Aprikosen

Schnell gekocht und ein leckerer Sattmacher: Diesen Klassiker der armenischen Küche solltet ihr unbedingt mal ausprobieren!

Wer abends keine Lust hat noch lange in der Küche zu stehen, ist hier an der richtigen Adresse: Eine Mshosh-Pfanne ist unstressig, schnell gekocht, und dank Linsen und Aprikosen auch ein ausgesprochen gesunder Feierabend-Leckerbissen. In Armenien hat das Gericht eine lange Tradition und wird auch bei uns als unkompliziertes Blitzrezept immer beliebter.

Schnelles Feierabend-Rezept mit 4 Zutaten: Das braucht ihr für Mshosh

300g Tellerlinsen

1 große Zwiebel

3-4 EL Olivenöl

100g getrocknete Aprikosen

90g Walnusskerne

Im Video seht ihr Schritt für Schritt erklärt, wie ihr das Rezept zubereitet - guten Appetit!

"Yerevan - die armenische Küche"

Affiliate Link Yerevan: Die armenische Küche. Eine eindrucksvolle Reise durch Land und Kultur. Rezepte und Geschichten aus Armenien. Traditionelle und moderne Speisen aus dem Kaukasus. Lavash, Tolma, Khorovats Jetzt shoppen 25,00 €

Falls ihr jetzt neugierig auf weitere Rezepte der armenischen Küche und mehr Hintergründe zu Land und Kultur seid: Mit diesem Kochbuch erlauben die Autorinnen Marianna Deinyan und Anna Aridzanjan ein sehr persönlichen und vor allem unglaublich köstlichen Einblick in die Esskultur Armeniens, der völlig zu Recht für den deutschen Kochbuchpreis nominiert ist.

