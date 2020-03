So misst du die perfekte Menge Spaghetti ab

Zu viel, zu wenig, nur gerade so genug - die richtige Menge Spaghetti für eine Portion zu finden, ist gar nicht so einfach. Dabei haben die meisten von euch das richtige Werkzeug dafür schon zu Hause - und zwar, ohne es zu wissen. Es ist ein Werkzeug, das ihr sogar im Zusammenhang mit Nudeln schon nutzt. Aber SO habt ihr es wahrscheinlich noch nie verwendet!



Gemeint ist der gute alte Spaghetti-Löffel, auch Pasta-Heber oder Nudel-Kelle genannt. Neben den Zacken, mit denen ihr die fertigen Nudeln aus dem Topf fischen könnt, hat diese Kelle nämlich wunderbarerweise in der Mitte auch noch ein Loch. Und dieses Loch ist - wohl nicht zufälligerweise - genau so groß, dass ihr die richtige Menge Spaghetti für eine Portion hineinstecken könnt.

Wenn ihr also nur für euch selbst Spaghetti kochen wollt, vergesst das Augenmaß und steckt einfach so viele Spaghetti durch das Loch, wie reinpassen. Damit habt ihr die optimale Menge. Wenn ihr für zwei, drei oder vier Personen kocht, den Vorgang so oft wie nötig wiederholen. Ganz einfach, oder?