Perfekte Ecken: Mit diesem Trick rollt ihr viereckigen Teig auf das Blech aus

Ja, klar - Teig ausrollen ist keine große Sache, solange man ihn nur dünn haben will (zur Weiterverarbeitung) oder einen runden Pizza-Teig haben möchte. Aber sobald ein Backblech gefüllt werden soll, wird es schwieriger. Natürlich kriegt man auch das irgendwann hin, aber meistens ist es ganz schön anstrengend, und so richtig genau passen die abgerundeten Ecken auch nie aufs Blech. Gut, dass es diesen Trick gibt: Im Video von RTL.de seht ihr, mit welchem Handgriff ihr ab jetzt Ecken in euren Hefeteig zaubert, die jedes Geo-Dreieck vor Neid erblassen lassen. Probiert es einfach selbst aus - es funktioniert!