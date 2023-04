Spargel schälen: So holst du das Beste aus dem Königsgewächs heraus

Spargelzeit 2023 Spargel schälen: So holst du das Beste aus dem Königsgewächs heraus

Spargel schälen und kochen ist ganz einfach - mit den Tipps der Koch-Profis aus der BRIGITTE-Küche. Wir zeigen es euch Schritt für Schritt im Video.

Entgegen einer weitverbreiteten Meinung ist es nicht unbedingt und in jedem Fall notwendig, Spargel zu schälen. Es kommt nämlich ganz auf den Spargel an. Weißer Spargel, auch Bleichspargel genannt, muss immer sorgfältig geschält werden. Seine faserige, harte Schale verdirbt sonst den Geschmack und bereitet beim Essen viele Probleme. Deshalb: Weißen Spargel immer schälen.

Anders sieht es hingegen bei Grünspargel bzw. grünem Spargel aus. Hier könnt ihr nur einmal grob schauen, ob es noch harte oder holzige Stellen an den Spargelstangen gibt, die ihr entfernen wollt. Vor allem im unteren Drittel schadet es nichts, auch grünen Spargel zu schälen. Ansonsten ist die Schale von Grünspargel viel weicher als die des weißen Spargels – und kann einfach mitgegessen werden. Das gilt vor allem dann, wenn der Spargel ganz frisch ist.

Spargel schälen – so macht ihr es richtig

Vor dem Schälen den Spargel einmal unter fließendem Wasser abspülen und kurz abtropfen lassen. Achtung: Spargelstangen niemals ins Wasser legen. Sie saugen sich voll und das war’s dann mit dem Spargelgenuss. Dann mit dem Schälen beginnen. Dabei beachten, dass weißer Spargel immer von der Spitze aus nach unten geschält wird, heißt: vom Spargelkopf über die gesamte Länge der Spargelstange zum Schnittende hin schälen. Achtet dabei darauf, nicht zu tief einzuschneiden und den Spargel dünn zu schälen. Am besten geht das mit einem Spargelschäler, zur Not tut es aber auch ein Messer. Ab dem unteren Drittel etwas mehr Druck ausüben, damit der Spargel dort dicker geschält wird, denn zum Ende hin werden die Stangen oft noch holziger. Manchmal gibt es auch einzelne holzige "Augen", die man noch einmal separat mit einem Messer entfernen sollte. Das holzige Spargelende muss dann zum Schluss komplett abgeschnitten werden, lieber nicht vor dem Schälen wegschneiden, weil es so schwieriger wird, die holzigen Fäden zu erkennen. Bei sehr frischem Spargel reicht es, 1-2 cm abzuschneiden. Liegt der Spargel schon länger, nehmt ruhig 4-5 cm weg. Solltet ihr dabei bemerken, dass sich noch lange Fasern abziehen lassen, solltet ihr noch einmal nachschälen.

Wichtig: Seid beim Spargel schälen nicht allzu zimperlich. Im Gegenteil: Wer zu sparsam schält, ruiniert sich im Zweifel das ganze Spargelgericht. Passt unbedingt auf, dass ihr keine Stelle vergesst. Die Schalen anschließend nicht wegschmeißen. Sie ergeben einen tollen Spargelsud, der sich als Grundlage für eine leckere Spargelcremesuppe eignet – hier geht's zum Rezept für Spargelsuppe aus Schalen.

Tipp zur Lagerung von frischem Spargel

Wenn ihr ein feuchtes Tuch über die Spargelstangen legt und sie kühl lagert, bleiben sie schön lange frisch. Ihr könnt aber auch zur Sicherheit den Spargel einfrieren und ihn dann direkt im gefrorenen Zustand in kochendes Wasser legen. Alternativ lässt sich auch Spargel einkochen. All das und noch viel mehr erfahrt ihr in unserem Thema Spargel kochen – wir erklären beispielsweise, warum Spargel bitter schmecken kann. Zudem haben wir viele leckere Spargel-Rezepte für euch. Zusätzlich erklären wir euch, wie ihr Rhabarber schälen, einen Granatapfel öffnen oder Pellkartoffeln schälen könnt.