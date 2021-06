Schnell und einfach Essen zubereiten

Kochen ist deine absolute Lieblingsbeschäftigung? Dann solltest du diese Küchen-Gadgets kennen, denn sie helfen dir ungemein.

Während für die einen die Essenzubereitung jedes Mal zur Qual wird, freuen sich die anderen aufs Kochen und sehen schon, bevor sie längst damit fertig sind, das leckere Ergebnis vor ihren Augen. Kochen kann richtig Spaß bringen – und dafür musst du längst kein Profi sein. Bei jedem Gericht kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen und dich auf etwas Leckeres zu Essen freuen, von dem du genau weißt, welche Zutaten darin enthalten sind. Ob gesundes oder auch mal ungesundes Essen, praktische, aber auch lustige Küchen-Gadgets unterstützen dich dabei.

Küchen-Gadgets: Diese sind besonders beliebt

Die Schubladen und Schränke in der Küche sind oft überfüllt, Ordnung zu schaffen, wäre dort sicherlich nicht schlecht – und wenn du schon einmal dabei bist, kannst du direkt schauen, welche praktischen Küchen-Gadgets dein Herz höher schlagen lassen. Denn mit diesem coolen Küchenzubehör kannst du schnell und einfach kochen und backen und dir so dein Festmahl zaubern, ganz ohne Hilfe vom Profi. Und wenn du mal keine Rezeptideen mehr hast und dir die Zutaten für neue Kreationen einkaufen möchtest, dann wirst du sicherlich hier fündig.

1. Abgießhilfe

Affiliate Link Amazon: Abgießhilfe mit Griffen Jetzt shoppen 11,99 €

Kennst du das, du möchtest eigentlich nur schnell das Wasser aus dem Nudeltopf in der Küche abgießen, es fliegen aber ständig einige Nudeln daneben und landen im Abfluss? Mit dieser Abgießhilfe hat das endlich ein Ende! Egal, ob du künftig Nudeln oder Gemüse vom Wasser trennen möchtest, dieses Küchen-Gadget wirst du lieben.

2. Schneidebrett

Affiliate Link Amazon: Schneidebrett, unterschiedliche Farben und Größen Jetzt shoppen 18,90 €

Schneidebretter kann man für gewöhnlich in der Küche nie genug haben, denn spätestens wenn Freunde oder die Familie zu Besuch kommen, wird dem Gastgeber gern mal unter die Arme gegriffen und Gemüse und Co. mitgeschnippelt. Mit diesem Schneidebrett wirst du sehr viel Freude haben, denn es ist in der Küche super flexibel einsetzbar. Du kannst es entlang der markierten Linien einfach falten, sodass die Lebensmittel bequem vom Brett direkt in die Pfanne oder den Topf geschüttet werden können – und der Abfall direkt im Müll landet. Ein Küchenhelfer, bei dem in der Küche garantiert nichts mehr daneben landet!

3. Tubenquetscher

Mit diesem Küchen-Gadget werden von jetzt an alle Tuben restlos ausgedrückt, ausgepresst und entleert. Über den Tubenquetscher freut sich nicht nur die Umwelt, sondern auch dein Portemonnaie. Endlich musst du keine Tuben mehr aufschneiden, um den gesamten Inhalt verwenden zu können. Ein geniales Küchenzubehör, das sicher auch gut als Geschenk bei Freunden und der Familie gut ankommt!

4. 3-in-1 Avocadoschneider

Avocado auf Brot oder eine Guacamole stehen bei dir wöchentlich auf dem Tisch? Na, dann haben wir hier einen cleveren Küchenhelfer für dich, den 3-in-1 Avocadoschneider. Damit wird das Teilen, Entkernen und Schneiden einer Avocado zum Kinderspiel. Du möchtest damit gern direkt loslegen, deine Avocado ist aber noch nicht reif? Leg sie einfach zusammen mit einer Banane in eine Papiertüte, das Ethylengas der Banane beschleunigt die Reife.

5. Spiralschneider

Du liebst Karotten, Gurken, Kartoffeln, Kürbis und/oder Zucchini? Dann ist dieses Gadget perfekt geeignet für deine Küche, denn mit dem Spiralschneider kannst du sie im Nu zu gesunden Gemüsespaghetti verwandeln. Längliches oder rundes Gemüse findet darin am besten Platz. Also ran an das Gemüse, Spitzen und Enden abschneiden, das Gemüse im Uhrzeigersinn drehen und fertig sind deine leckeren Gemüsespaghetti.

6. Universalzerkleinerer

Für dein Rezept soll alles so klein wie möglich geschnitten werden? Spar dir das viele Schneiden und greife zu diesem Universalzerkleinerer, denn mit der praktischen Ein-Hand-Bedientaste ist die Arbeit schnell von allein getan. Das spart Kraft und Zeit in der Küche! Mit dem Küchenzubehör werden Gemüse, Obst und Fleisch im Handumdrehen in der Küche zerkleinert.

7. Bananenständer

Du bist noch auf der Suche nach einem praktischen Küchen-Gadget für deine Bananen, weil sie immer ungeschützt im Küchenschrank bei dir liegen? Ständig werden sie beim Herausholen anderer Küchenutensilien angestoßen und bekommen davon ihre nervigen, braunen Flecken? Mit diesem lustigen Bananenständer ist Schluss damit!

8. Nutellamesser

Nichts geht über eine süße Verführung – auch in der Küche. Mit diesem Küchenhelfer ist vor allem den Naschkatzen unter uns geholfen. Wusstest du, dass es ein extra Nutellamesser gibt? Klingt verrückt, ist es auch, aber auch genauso genial, denn das Messer ist an die Form des Nutella-Glases angepasst. So bleibt garantiert nichts im Glas zurück und du kannst in vollen Zügen dein Nutella-Brot genießen.

9. Küchensiebe

Affiliate Link -15% Amazon: klappbare Abtropfsiebe, 3 Stück Jetzt shoppen 13,59 € 15,99 €

Diesen coolen Küchenzubehör sieht man inzwischen immer mehr – nicht nur in der Küche: faltbares Küchensieb. Ob beim Picknick gefüllt mit leckerem Obst oder Gemüse oder in Verwendung als Sieb für zu Hause. Die Siebe sind dadurch vielfältig einsetzbar, zusammenklappbar und super platzsparend. Über diesen Küchenhelfer freut sich garantiert auch dein voller Küchenschrank.

10. Hängeleiste

Affiliate Link -30% Amazon: Hängeleiste mit Kleber, ganz ohne Bohren Jetzt shoppen 15,99 € 22,99 €

Deine Kochutensilien liegen bisher immer verstreut in den Küchenschubladen? Ordnung zu schaffen, tut nicht nur gut, sondern sieht auch schick aus. Mit dieser Hängeleiste kannst du deine wichtigsten Küchenhelfer aufhängen und sie direkt griffbereit haben. Das Beste: Die Leiste kommt ohne Bohren aus und ist rostfrei.

11. Zahnstocherspender

Du suchst nach einem praktischen, aber zugleich auch coolen Küchenzubehör? Dann ist dieser Zahnstocherspender genau das Richtige für dich. Durch das Auf- und Abbewegen des Köpers im Zahnstocherspender wird immer ein Zahnstocher nach oben geleitet. Das ist vor allem hygienisch wertvoll, denn in der herkömmlichen Zahnstocher-Verpackung berührst du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch andere Zahnstocher, die du nicht in dem Moment verwenden möchtest.

12. Eisformen

Affiliate Link Amazon: Mini-Eisformen aus Silikon, 4 Stück, stapelbar, verschiedene Farben Jetzt shoppen 23,99 €

Eis geht immer – aber hast du auch die passende Eisform, um ein (Leck-)Eis oder Eiswürfel herstellen zu können? Mit dieser genialen Form kannst du super schnell und einfach dein eigenes Eis am Stiel kreieren. So kommt die Abkühlung mit diesem Küchenzubehör definitiv nicht zu spät. Und wenn du lieber Eiswürfel zu Hause hättest, um jederzeit kühle Getränke im Haushalt zu haben, dann ist diese Eiswürfelform am besten für dich geeignet.

13. 3-in-1 Eiertrenner

Eiertrennen war noch nie deine Lieblingsaufgabe in der Küche? Dieser 3-in-1 Eiertrenner trennt mithilfe der angehobenen Kante perfekt das Eigelb vom Eiweiß – ohne, dass das Eiweiß über die Schüssel auf den Tisch, etc. läuft oder Eierschale im Teig landet. Geniales Küchenzubehör!

14. Gewürzmühle

Affiliate Link -37% Amazon-Bestseller: Gewürzmühle, 2er-Set mit verstellbarem Keramikmahlwerk Jetzt shoppen 18,75 € 29,90 €

Du träumst schon länger von einer elektrischen Gewürzmühle, die bestenfalls auch noch gut aussieht? Diese Gewürzmühlen sind nicht umsonst ein Bestseller, denn sie sehen edel aus, sind aus hochwertigem Edelstahl hergestellt und würzen deinen Teller im Handumdrehen. So wird das Abschmecken deines Essens zum Kinderspiel!

15. Flaschenverschluss

Wer kennt es nicht, man öffnet eine Flasche Wein, Champagner, Bier oder andere kohlensäurehaltigen Getränke und schafft sie am Ende doch nicht vollständig zu leeren. Bleibt sie offen stehen, verliert sie an Kohlensäure und mit der Zeit auch an Geschmack. Dieser geniale Flaschenverschluss verhindert genau das und hält deine Getränke länger frisch. Ein Küchenzubehör, wovon fast jeder träumt!