Köstlich und kalorienarm: Dieser Erdbeerkuchen schmeckt auch ohne Zucker

von Marie Mühlenberg Ein Sommer ohne Erdbeerkuchen? Unvorstellbar! Ein besonders leckeres und dazu noch kalorienarmes Rezept erfährst du im Video.

Wir lieben den Sommer! Nicht nur wegen dem guten Wetter, unserem Urlaub oder den langen Grillabenden mit Freunden, sondern auch wegen der leckeren Obstkuchen, die fast jeden Sonntag ihren Weg auf den Kaffeetisch finden. Besonders der klassische Erdbeerkuchen hat es uns angetan – vor allem, wenn er dazu noch so gesund ist, wie bei dem Backrezept von Fitness-Coach Kevin Reincke, was auf TikTok aktuell viele Menschen überzeugt. Alles, was man dafür braucht:

Zutaten

Für den Teig:

2 Eier

500 g Magerquark

250 ml Milch

1 Pck. Vanille-Puddingpulver

Vanille-Flavdrops (oder andere Süßmittel)

Für das Topping:

200 g Erdbeeren

1 Pck. Tortenguss rot

250 ml Wasser

Wie genau der Kuchen zubereitet wird, zeigen wir dir im Video!